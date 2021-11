Violencia de género: tiene una perimetral de cinco cuadras y denuncian que puso un negocio a 200 metros

Un caso de violencia de género que desde el año pasado está en la Justicia platense, presenta ahora un giro inesperado a partir de una nueva denuncia de la víctimas que sostiene que su ex pareja abrió un comercio a 200 metros de su casa cuando una reciente medida judicial le impide al acusado acercarse a menos de 500 metros.

El caso corresponde a lo denunciado en 2020 por Tamara una mujer platense que fue pareja de un músico de rock.

En esa oportunidad la mujer denunció sufrir "un calvario de tres años", en los que señaló haber sido víctimas de "insultos, humillaciones en público, amenazas de todo tipo y hasta una agresión física muy dolorosa como cuando me retorció los dedos de una mano".

El denunciado es un guitarrista de un mismo grupo de rock local.

"Fuimos pareja entre 2015 y 2017 pero debido a sus adicciones el vínculo se hizo insostenible y recurrí a la Justicia, que le dictó tres perimetrales y le ordenó un tratamiento de recuperación pero él sigue hostigandome desde lo personal y laboral, psicológicamente y a través de la música", relató entonces Tamara.

Como parte de ese hostigamiento denunciado Tamara dijo que "me escribió una canción y la cantó en vivo en una radio y sin duda fue una intimidación más".

Las denuncias fueron hechas ante el Tribunal de Familia número 5 de La Plata. Según contó a EL DIA.COM, el año pasado, buena parte del hostigamiento tenía como escenario un ámbito laboral.

"Maltrato, hacerme pasar vergüenza delante todos mis compañeros, humillarme y todo con el riesgo de hacerme perder el trabajo", señaló. Tamara que dijo que en un momento pidió ayuda a sus superiores y lograron que su ex fuese trasladado a otra dependencia.

"Aún así seguía yendo a mi trabajo, aún cuando ahí ya él no tenía nada que hacer seguía yendo y cuando le dijeron que no podía ir más me esperaba en la puerta. Ha llegado a escribirme cruces y amenazas en la puerta de un ascensor", relató. En su momento, la Justicia determinó tres restricciones perimetrales y le dieron un botón anti pánico.

Pero ahora la mujer denunció que el hostigamiento no se ha detenido y que el 13 de este mes su ex pareja fue denunciado por desobediencia, en tanto se le concedió a la víctima una cuarta restricción perimetral, esta vez a 500 metros de su domicilio.

Pero el acusado habría instalado un negocio de ropa deportiva y otros artículos a 200 metros de la casa a la que tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros.

"No puedo salir a comprar ni una gaseosa, me lo encuentro, merodea. Le he pedido a la Justicia que le pongan una pulsera electrónica y un perito me dijo que le parecía mucho. Yo digo que entonces van a tener que esperar que me mate para actuar", dijo Tamara a ELDIA.COM.

El pasado 9 de octubre denunciada y denunciado se encontraron en un cajero automático en la zona de 5 y 42, donde suceden los hechos. "Se reía cuando le dije que no podía estar ahí, que estaba violando la perimetral", señaló Tamara que insiste en que "me tiene que matar para que la Justicia tome conciencia de lo que está pasando. Es desesperante. Hasta me preguntaron si no evaluaba mudarme de la casa en la que vivo hace siete años", señaló.