Desintoxicación digital: cómo alejar a los chicos de las pantallas

“Con la pandemia se complicó todo. A Charo, mi nena, le teníamos con el padre bastante controlado el tema de las horas frente a la tablet. Pero bueno: vino la pandemia y decidimos comprarle un celu para que tenga contacto con sus compañeritos del cole. Y ahí se desmadró todo. Ahora cada vez que le decimos que afloje con la pantallita es un escándalo. ¿Cuanto tiempo pasa? Tres, cuatro horas seguro. Y eso que se lo sacamos y lo apagamos. Pero si fuera por ella uno tiene la sensación que estaría conectada todas las horas del día”.

Quien habla es Eva Martini, una mamá de una chica de 9 años y uno de los tantos padres de La Plata que dudan, analizan y se preguntan qué hacer para cortar -o al menos distender un poco- el vínculo cada vez más fuerte entre los chicos y los dispositivos tecnológicos. Su caso no es una excepción. Al contrario: el aprendizaje a distancia y el distanciamiento social de estos últimos dos años, sin dudas tuvieron como consecuencia un aumento en el uso de dispositivos electrónicos entre niños y adolescentes. Los más chicos de la casa están viviendo sus vidas más virtualmente que nunca, pero se sabe que una herramienta que puede ser muy útil también puede resultar perjudicial. A semanas de terminar las clases ¿qué podemos hacer para reducir el tiempo que pasan frente a las pantallas? O en todo caso: ¿hay posibilidad de una desintoxicación digital?

“Es clave tener en cuenta que estamos viviendo momentos de disrupción tecnológica abrupta y como padres debemos recordar que son tiempos diferentes a los de nuestra infancia”, apunta la neuropediatra Sandra Berta, directora científica de Banedi -herramienta digital en español que permite diagnosticar problemas cognitivos y de aprendizaje en niños y adolescentes de 4 a 15 años- y para quien “los adultos somos responsables de que los niños los utilicen en forma adecuada, no solo en lo que refiere al tiempo de exposición sino también a los contenidos”.

¿UNA ADICCIÓN?

Los posibles efectos de una desmedida exposición a corto y largo plazo en los niños, incluyen la pérdida de sueño y el interés en las relaciones interpersonales o actividades, el descuido de las tareas escolares, conectarse para evitar confrontar con sentimientos desagradables y, como le ocurre a Charo, hacer berrinches cuando se limita el tiempo frente a la pantalla.

Si algo de esto suena familiar, se debe a que el llamado “uso problemático de internet” tiene un parecido impactante con el tipo de comportamiento que expertos en adicción asocian con el abuso de sustancias. Esto se debe a que los niños obtienen placer a través de la utilización de esta herramienta, lo que modifica los niveles de dopamina en su cerebro. Por lo tanto, la exposición desmedida que estamos atravesando hoy en día puede generar una sobreestimulación que produzca dependencia.

“Las conductas adictivas no están reservadas sólo al consumo de tal o cual sustancia”, apunta la psicóloga Luciana Farías, especializada en infancia. Según ella, “la compulsión de muchos chicos para estar conectados y esa idea de que si no lo están se pierden algo, es propio de las conductas adictivas. Por eso es fundamental que los padres tomen conciencia y asuman que el tema es serio y, sin ánimo de exagerar, que puede derivar en problemas graves”.

Se dijo varias veces pero la exposición de los nenes a las pantallas no para de crecer y generar alarma entre los expertos. Con los dispositivos los chicos tienen clases, hablan con sus pares, se contactan con los familiares y se entretienen. Antes de la cuarentena, los médicos y hasta las asociaciones pediátricas recomendaban restringir la cantidad de horas que pasaran con sus equipos tecnológicos. Sin embargo, ahora son muchos los padres que se plantean cuál es el balance adecuado y cómo lograr restringir ese tiempo en el encierro.

“El momento que atravesaron es excepcional, con lo cual las reglas con las que debemos manejarnos también salen de las normas preestablecidas en nuestra vida ‘normal’. Entonces, es fundamental hablar con los chicos sobre la cantidad de horas que pasan frente a las pantallas y explicarles que esa situación fue transitoria”, explica Juliana Nieva, psiquiatra infantojuvenil del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco).

Otro de los profesionales que siempre advierten sobre los riesgos que corren los chicos al exponerse muchas horas a las tecnologías es Claudio Waisburg, neurólogo y director Médico de Instituto SOMA. Sin embargo, hoy coincide con Nieva. “Siempre dije que en los chicos cualquier pantalla que interfiera con la socialización era contraproducente. Pero en medio del aislamiento social, con el mayor uso de nuestra flexibilidad cognitiva, las pantallas fueron una ventana para socializar. Fue una oportunidad de vernos y abrazarnos virtualmente con nuestros afectos, familiares y amistades.

¿Entonces? ¿Cuál es el límite exacto que como padres debemos trazar? Pilar Espinosa, una docente de 40 años y madre de Timoteo (10), Trinidad (8) y Fátima (5), no estuvo preocupada por el uso de los dispositivos en este último tiempo. “Es cierto que le dieron un uso más intenso, porque la tecnología no solo se transformó en un medio para estudiar sino también porque hubo mucho tiempo libre y, al mismo tiempo, te acercó a los afectos que estaban lejos. Es un excelente recurso siempre que no se pierdan las charlas, los juegos y los momentos familiares”. Sus hijos, por ejemplo, tienen un momento establecido para mirar una película, pero antes deben haber jugado con sus hermanos, pintado o pasado el tiempo con alguna actividad sin equipos o pantallas.

Según datos de la consultora Kids Corp., sólo en la primera semana de la cuarentena se incrementaron en la Argentina más de un 70% las interacciones con aplicaciones para niños; la segunda semana un 82% y la tercera, un 106%.

LOS PELIGROS

Esta semana, un informe de la Unesco determinó que Argentina es el segundo país de América Latina con más casos de grooming y ciberbullying. Pero no es el único trabajo que ayuda a encender las alarmas. Seis de cada diez padres consideran que sus hijos estuvieron expuestos a contenido inapropiado en Internet durante el año pasado, un período en el que, como se dijo, debieron permitirles pasar más tiempo frente a las pantallas debido a la virtualidad que se impuso por la pandemia de coronavirus, según un informe difundido por Google.

El 73 por ciento de las 315 familias entrevistadas en Argentina aseguró que permitieron “que sus hijos pasen más tiempo en Internet para temas de interacción social y entretenimiento” como consecuencia de las restricciones en la circulación que se decretaron en el país para mitigar la propagación del Covid. Esta cifra supera en un nueve por ciento a la obtenida ante la misma pregunta realizada en México, país que supera al nuestro en los casos de grooming y en el que, además, un diez por ciento de los padres y madres encuestados aseguró que incluso decidió recortar el tiempo de interacción en la web a sus hijos durante la pandemia.

En Argentina, además, el 60 por ciento de los padres y madres aseguró que sus hijos se “enfrentaron a contenido inapropiado” de acuerdo a la edad de los niños, y el 49 por ciento tuvo una “sobreexposición de redes sociales”, desde que comenzó el confinamiento. Asimismo, 8 de cada diez padres y madres en Argentina “se sienten confiados de que sus hijos e hijas acudirán a ellos en caso de tener problemas de seguridad en línea”.

En busca de un abordaje ante estas situaciones, el 45,8 por ciento de las familias apostó al diálogo con sus hijos sobre la seguridad en Internet y las consecuencias que determinadas prácticas pueden tener; un 34,1 también reveló haber buscado en la web información sobre el tema y un 13 por ciento se asesoró con algún docente de sus hijos. Sin embargo, un 3,2 por ciento de los padres y madres encuestados afirmó no haber hecho nada al respecto.

“Lo que no significa que no hagan nada porque no quieran, sino que muchas veces no tienen las herramientas para poder abordarlo”, dice Margarita Abella Hernández, especialista en Educación a Usuarios en Seguridad Digital para Google Latinoamérica. Abella Hernández asegura que “para mantenerlos seguros en Internet y brindarles una mejor experiencia será fundamental enseñar a nuestros hijos sobre seguridad en línea, así como en la vida enseñamos sobre otros temas”.

La especialista hizo hincapié en la importancia de “conocer los juegos, los videos que ven y las plataformas donde interactúan”, de manera de saber si son adecuados o no de acuerdo a las edades de los chicos, si hay interacción con otros jugadores o las configuraciones generales. “Es recomendable hablar sobre los riesgos a los que puede estar expuesto, como por ejemplo la información que compartimos, los mensajes o fotografías que enviamos o recibimos y cómo esto puede afectar su reputación en línea. Y por supuesto, es fundamental conocer las opciones de bloqueo y de reporte y que ante cualquier situación de peligro sepan que pueden contar con un adulto”, agregó.

Según el último estudio realizado por grooming Argentina, en el que se relevaron 4.276 casos de la comunidad educativa de todo el país, 6 de cada 10 chicos fue víctima de ese delito. Para Hernán Navarro, presidente de esa organización, “el contexto de la pandemia lamentablemente generó una tormenta perfecta para este tipo de cosas, provocó una hiperactividad en muchos niños, niñas y adolescentes y otros se vieron obligados a la utilización de dispositivos y, por ende, tuvieron que asumir una identidad digital”.

Sobre esto, el experto apunta que “el contenido inapropiado, muchas veces está relacionado con contenido de índole sexual. Hoy la edad promedio de acceso a un dispositivo móvil en Argentina es de 9 años, una edad en la que la mayoría de los niños y niñas no tienen la capacidad de discernir o afrontar algunas situaciones”.

Los expertos no dudan en asegurar que la necesidad de estar conectados es una adicción