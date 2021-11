Hidrógeno verde: ¿puede cambiar el futuro del país?

Es la molécula más simple y más abundante del universo, y en ella se concentran gran parte de las expectativas mundiales de ponerle freno al calentamiento global. ¿Pero podrá también cambiar el futuro de nuestro país”. El hidrógeno se convirtió días atrás en noticia cuando en el marco de la Cumbre del Clima el gobierno argentino anunció la decisión de una empresa australiana de invertir 8.400 millones de dólares para comenzar a producirlo a gran escala en la provincia de Río Negro y posicionarse entre los principales productores a nivel mundial.

Aunque considerado como “el combustible del futuro” el hidrógeno no es una fuente energética en sí misma sino un vector energético, ya que puede almacenar energías generadas por otras fuentes. En el caso del “hidrógeno verde” (el producido con energías renovables) esas fuentes son el viento y el sol, dos recursos que tienen en la Patagonia argentina un enorme potencial.

Además de ser el elemento químico más abundante del planeta y de poder producirse en forma sostenible, el hidrógeno facilita el almacenamiento químico de grandes cantidades de energía en poco espacio y durante mucho tiempo para usos industriales o de movilidad. De ahí que se lo considera un recurso decisivo en la descarbonización de la economía que impone el creciente calentamiento global y, según entienden algunos expertos, podría ser una valiosa oportunidad para el desarrollo económico de nuestro país.

El hidrógeno verde cumple un rol de “gran importancia” en la transición energética “por su capacidad de almacenar grandes cantidades de energía”, explica el doctor Gabriel Correa Perelmuter, ingeniero mecánico, investigador del CONICET y especialista en almacenamiento de energía mediante hidrógeno.

“Uno de los factores por los cuales las energías renovables no han penetrado tanto es porque hoy no tenemos capacidad tecnológica para poder almacenar en baterías –cuenta el investigador-. Las energías renovables son variables, dependen de las condiciones climáticas. La solar depende del periodo de sol que tengamos durante el día, al igual que la eólica, son estacionales. Por eso es imperioso poder almacenar energía en los momentos donde no hay producción de renovables. Ahí el hidrógeno se vuelve fundamental”.

CÓMO SE PRODUCE

La producción de hidrógeno verde requiere contar con tres variables ineludibles y abundantes, ya que demanda agua de donde extraer el hidrógeno, amplias superficies de terreno para instalar generadores eólicos o paneles solares, y viento o luz solar para generación de energía renovable que se aplica al proceso de electrólisis. Este utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua.

El hidrógeno verde surge así como una de las soluciones tecnológicamente más desarrolladas para “descarbonizar” sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo de larga distancia, la aviación y las industrias pesadas. Y constituye a su vez una alternativa sostenible para industrias que consumen mucha energía, como la del acero, el cemento, el papel o la de fertilizantes.

“La tecnología del hidrógeno verde” suscita cada vez más interés “como una estrategia de transición energética. E implica una gran oportunidad para Argentina porque tiene una amplia ventaja competitiva para generar energía renovable”, explican desde el Ministerio de Ambiente de la Nación.

En concreto, el desarrollo de esta alternativa se presenta para Argentina como una oportunidad para desarrollar proveedores competitivos en toda la cadena, crear nuevos empleos y aumentar significativamente las exportaciones, a la vez que se protege el ambiente local y global.

Un informe del Banco Mundial señaló que la exportación de este combustible limpio es “una vía para la recuperación económica inclusiva, resiliente y verde” para América Latina, donde Argentina, Brasil, México y Perú tienen gran potencial de demanda local por la minería y la producción de acero, hierro o químicos.

En la actualidad, seis naciones lideran la investigación y el desarrollo de este tipo de energía renovable: Alemania, Holanda, China, Arabia Saudita, Chile y Australia, país de origen de Fortescue, la compañía cuya inversión podría poner a Argentina entre los principales jugadores a nivel global.

PREGUNTAS ABIERTAS

Lo cierto es que el entusiasmo generado por el anuncio en el ambiente científico y tecnológico de nuestro país aparece en algunos casos matizado por cierta actitud de prudencia dada la escasa información técnica sobre el proyecto que se ha difundido aún.

“En plena transición energética, bienvenida sea que Argentina comience a producir hidrógeno verde a gran escala. Es sin duda una gran noticia pero hay algunos datos difundidos alrededor del proyecto que no terminan de cerrar”, comenta el doctor Arnaldo Visintín, quien se ha especializado en Tecnologías del Hidrógeno, es docente en la UNLP e investigador del CONICET:

“Si uno hace unos cálculos muy sencillos basándose en la energía que se necesita para producir un metro cúbico de hidrógeno verde (4 kilovatios hora en condiciones teóricas), la densidad del hidrógeno, que es muy baja (0,071 kilogramos por metro cúbico) y la cantidad de kilos de hidrógeno que se anunció que se va a producir por año en el país (2,2 10 9), el resultado indica que la cantidad de energía eléctrica que demandará el proyecto equivale a 122 terawatts hora; lo que representa toda la electricidad que usamos los argentinos a lo largo de un año”, señala Visintín.

Frente a esto, “la primera pregunta que surge es de dónde va a salir tanta electricidad. Porque si bien la empresa inversora anunció que tiene previsto instalar parque eólicos en la Patagonia, la magnitud del requerimiento energético implica parque de dimensiones fabulosas”, afirma el investigador.

“Fuera de detalles como ése que no han sido explicados todavía con precisión, soy un firme defensor de este tipo de iniciativas –reconoce Visintín-. De concretarse como se dice, podría convertirnos en el primer productor mundial de hidrógeno verde y tomar la delantera en un mercado muy prometedor siempre que se integre el sistema científico tecnológico nacional”.

