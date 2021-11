La Municipalidad, con funcionamiento reducido

La Municipalidad informó el funcionamiento de los servicios este lunes, Día del Empleado Municipal.

Según se detalló, no habrá atención al público en las oficinas y no se cobrará el Estacionamiento Medido, pero la recolección de residuos funcionará normalmente en todos los recorridos: domiciliarios (contenedores, bolsa negra), no habituales y bolsa verde, se detalló.

Asimismo, se precisó que no habrá turnos para obtener licencias de conducir.

En tanto, la línea de Atención al Vecino 147 funcionará normalmente.

Conjuntamente, se detalló que todas las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento y se extenderán los controles viales y de nocturnidad.

Del mismo modo, habrá guardias de enfermería en los Centros de Atención Primaria (CAPS) y el SAME trabajará con normalidad.

El Cementerio estará abierto de 8 a 16, pero la administración funcionará sólo para empresas, de 8 a 12.

En otro orden de cosas, el Mercado Regional (venta mayorista) funcionará normalmente; mientras que el Mercado Central (venta minorista), estará cerrado.

Por último, la República de los Niños y el Parque Ecológico estarán abiertos al público.