Palermo confesó sus ganas de dirigir "algún día" a Boca y Estudiantes

Una vez finalizado el partido en el que Aldosivi, su equipo, cayó ante Boca, Martín Palermo se explayó sobre diferentes temas en la conferencia de prensa desarrollada en el estadio Minela.

Naturalmente que habló de su encuentro con referentes boquenses que compartieron con él temporadas en Boca, el momento de River y temas referidos al desarrollo del partido que no le fue favorable al conjunto marplatense.

En un momento de la charla con los hombres de prensa y sobre la posibilidad de entrenar a Boca, explicó: "Es el deseo mío de estar en Boca dirigiendo como también espero estar en Estudiantes. Obviamente que no cierro las puertas, pero hoy me debo a Aldosivi porque me dieron la posibilidad de volver al fútbol argentino".

Respecto de qué le faltó a Boca Juniors para ganar la Libertadores los últimos años y si la realidad de River Plate le pesa en el mundo de la entidad de La Ribera, respondió: "El presente de River condiciona a todo el mundo Boca, como en su momento pasó con nosotros en la era Bianchi, donde ganábamos todo. Quizá (River) hacía todo para poder ganar cosas y no lo lograba y hoy está pasando eso. Hay que asumirlo, hay que aceptar que River está en un muy buen momento desde que asumió Gallardo".

En tanto, sobre si la histórica final de Madrid fue un punto de inflexión el historia del club, aseguró: "Fue un golpe duro lo que sintieron los jugadores. Guille (Barros Schelotto) como amigo sé lo que vivió y sintió. Dolió y el renacer de Boca es volver a conseguir un título internacional y para reivindicar la necesidad de volver a conseguir una Copa internacional.