Aníbal Fernández, sobre la inseguridad: "Sucede en todos los lugares del mundo"

Aunque dijo que no iba a hacer "valoraciones de nadie", el ministro de Seguridad Aníbal Fernández se diferenció de su par bonaerense, Sergio Berni, al decir que "no le vamos a pegar a la gente, no les vamos a tirar escopetazos".

Si bien no lo mencionó, sus palabras se referían al accionar de la Policía ayer en Ramos Mejía contra los vecinos que protestaban por el asesinato del kiosquero, ocurrido el domingo último, y por varios otros hechos de inseguridad.

"Yo nunca voy a estar del lado de represión", agregó sobre el tema.

El titular de la cartera de Seguridad dijo que no tuvo contacto con la familia de Roberto Sabo, el comerciante al que mataron mientras atendía su local, pero que le "encantaría" y que lo iba a intentar.

Durante el contacto con la prensa que tuvo al ingresar al Ministerio, el funcionario volvió a cruzarse con los periodistas, aseguró que "es un verso que instalaron y muchos repiten" que durante la actual gestión se liberó una mayor cantidad de presos respecto de la administración anterior y ante la consulta respecto de si eran pocos los efectivos de las fuerzas de seguridad enviados al Conurbano bonaerense para reforzar la seguridad dijo: "¿Qué quiere que haga? Los gendarmes no se pueden comprar en un supermercado".

Finalmente se mostró reacio a bajar la edad de imputabilidad, al decir que "los casos de menores de 14 años (implicados) son casi nulos, no son una cantidad tan importante como para que uno tenga que andar haciendo de esto una cuestión".