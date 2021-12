iPhone 6 Plus: dejarán de recibir actualizaciones oficiales de Apple

El iPhone 6 Plus, uno de los modelos más populares dejará de recibir actualizaciones oficiales de Apple iOS y quedará totalmente obsoleto.

Aunque para muchos sigue siendo un tesoro tecnológico, Apple está a punto de declarar como producto descontinuado en Estados Unidos y obsoleto en el resto del mundo al iPhone 6 Plus, sin dudas, uno de sus productos más icónicos.

Con el fin de detener la gigante maquinaria productiva, la compañía interrumpió el servicio de soporte de hardware para este modelo, con la excepción del Estado de California (Estados Unidos), en el cual habrá repuestos disponibles durante dos años más, según un informe interno al que ha tenido acceso MacRumors.

Según las políticas de la compañía, todos los aparatos cuya fabricación terminó hace más de siete años son considerados obsoletos en todo el mundo. La cesación tendrá lugar a partir del 31 de diciembre. El iPhone 6 Plus y su versión estándar hace dos años que dejaron de recibir actualizaciones iOS oficiales, desde el lanzamiento del iOS 13.

Así, el siguiente paso en su recorrido hacia la desaparición definitiva es ingresar a la lista de productos catalogados como ‘vintage’. Es bueno saber que antes de considerar que un dispositivo está obsoleto, la compañía le cuelga el cartel de "vintage". Esto quiere decir que el propietario tendrá ciertos problemas para encontrar piezas para reparar ese modelo, pero no será imposible.

Vale recordar que como producto vintage, los propietarios del iPhone 6 Plus no tendrán que tirar su teléfono en caso de falla, sino que podrán llevarlo a la amplia gama de talleres de reparación de terceros de la compañía. Asimismo, desde su lanzamiento en 2015, Apple ha vendido más de 10 millones de iPhone 6 y iPhone 6 Plus, convirtiéndose en uno de sus modelos más populares.

Como señalan en su web, “los propietarios de iPhone, iPad, iPod o Mac pueden obtener servicio técnico y piezas de Apple o de los proveedores de servicio de Apple durante 5 años desde la descatalogación del producto.

Entonces, el iPhone 6 Plus pronto se verá privado de reparaciones, una vez que sea incluido en la lista de dispositivos obsoletos, pero por el momento, este modelo seguirá siendo compatible con las tiendas Apple y los centros de servicio autorizados del gigante tecnológico.

Entre otras cuestiones, se informa también que durante la planificación previa al lanzamiento del iPhone 13, Apple se puso como meta producir 90 millones de equipos. Una cifra más que razonable, teniendo en cuenta la gran demanda de los nuevos teléfonos de la compañía. No obstante, el considerado gigante tecnológico ha tenido que rebajar sus expectativas a 10 millones como consecuencia de la crisis de suministros global.