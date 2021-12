VIDEO. Esteban Bullrich: "Ayer fue un día donde me ganó la oscuridad"

En el foco de la atención pública tras su renuncia como senador por los inconvenientes que ya le produce la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron poco tiempo atrás, Esteban Bullrich contó cómo el día a día de su vida y qué espera de la política para el futuro.

Y ese andar diario tiene momentos luminosos y otros oscuros, como él mismo contó. "Una de mis preocupaciones cuando me diagnosticaron (ELA) era no perder el foco, entender para qué me había puesto Dios esta prueba y obrar en consecuencia. Creo que estoy haciendo eso", contó en diálogo con La Nación+.

"Eso no quiere decir que no pase malos días. Ayer fue uno donde la oscuridad me ganó. Esto es día a día", afirmó.

Afectado en la movilidad y con dificultad para el habla, la formalización de su renuncia a la banca, la semana pasada, conmovió a casi todo el recinto cuando ayudado por una voz en off que le ponía sonido a sus pensamientos.

Durante la entrevista utilizó la misma herramienta y al ser consultado respecto de qué espera de la política, el ahora ex legislador indicó que "vivimos en un país demasiado personalista donde el ego es un factor demasiado importante". "Por eso lo verdaderamente importante es lo que se hace y cómo se hace, no quién las hace. Hay que entender que no somos más que instrumentos y cumplir con el servicio que nos toca y después dar paso a otros. Nosotros estamos de paso, las ideas quedan", reflexionó.

Sobre su pedido de diálogo, de "tender puentes", señaló que "los políticos necesitamos la ayuda de otros y hay que aprender a pedirla. Cuando aprendamos a ser más humildes, a pedir ayuda y a decir la verdad vamos a construir una política más sana y una sociedad mejor".