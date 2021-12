Una psicóloga escritora y un relator de fútbol en un recital literario con mujeres privadas de libertad en La Plata

En el marco de las actividades culturales que se desarrollan en las cárceles bonaerenses la escritora y terapeuta Lorena Pronsky participó de un “Recital Literario”, acompañada por el periodista y relator platense, Hernán Castro Balbi, en uno de los establecimientos penitenciarios de la capital provincial.

La experiencia se desarrolló en la Unidad 8 Los Hornos, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde Pronsky charló con un grupo de mujeres privadas de libertad y Castro Balbi leyó varios de los relatos de la escritora y psicóloga.

La autora de los libros “Rota se camina igual”, “Curame”, “Despierta” y el último de reciente publicación “No amarás”, conversó con las internas sobre cómo llegó a convertirse en una reconocida escritora, pero fundamentalmente de las emociones que aparecen en cada uno de sus relatos.

Pronsky se mostró muy conmovida: “La posibilidad de escribir me ayudó a sanar, a saber quién soy, a sentirme libre” y especialmente les dejó a las internas un mensaje esperanzador: “La libertad depende de uno, cuando hacemos con las emociones algo distinto, cuando las podemos gestionar, ahí somos verdaderamente libres en el lugar donde estemos”.

Entre charla y preguntas de las detenidas, Hernán Castro Balbi, leyó diferentes relatos de la autora que aparecen en todas sus publicaciones. “Los dos conforman un equipo de trabajo donde se unen la escritura y el relato en una voz que logra transmitir la emoción de la prosa”, afirmó una de las detenidas que participa de un taller literario en la cárcel.

La escritora era la primera vez que ingresaba a un penal, y manifestó: “Mi miedo al ingresar a una cárcel era que todo lo que les pudiera aportar sea poco, que me iba a quedar corta con la escritura, con la psicología y realmente me llevo mucha alegría, estoy sorprendida porque me voy llena de energía, es muy raro pero sentí acá adentro mucha libertad en sus miradas, en sus sonrisas”.

Myriam, una de las internas, agradeció a los dos visitantes el espacio y dijo: “Esto es muy importante para nosotras, como los testimonios de los libros, también estuvimos y estamos rotas, pero intentamos transformar las emociones, intentamos cada día canalizar lo que nos pasa, es una batalla diaria que tenemos aquí adentro, pero con la esperanza re reconstruirnos para enfrentar lo que dejamos afuera”.

La actividad duró más de dos horas y se desarrolló con la presencia de la directora y subdirectora de la Unidad 8, Vanina Catturetti y Griselda Olguín, y el acompañamiento de Julia Lescano, asesora del ministro de Justica y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, y Andrea Bartolomé, a cargo de la dirección de niñez en contexto de encierro del SPB.

Pronsky firmó varios ejemplares de sus libros y se los dejó a las internas para que queden dentro de la biblioteca del penal.