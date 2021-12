Emilia Attias: “Para nosotros es muy positivo hacer cosas juntos”

Como en una “Antes del amanecer” pero en Iguazú, en “Una sola noche”, estreno en algunas salas porteñas esta semana, dos desconocidos se encuentran por casualidad u obra del destino: una tormenta provoca un aterrizaje forzoso y sus pasajeros deben pasar la noche en un hotel donde las miradas de Lucía, una joven que acaba de romper con el novio y siente que la vida se le escapa, se encuentra con Horacio, un hombre más grande que ella, con todo resuelto pero una sensación de hastío debajo de la superficie. Creyendo que no hay nada que perder, deciden pasar juntos la velada, dándose compañía: desde ya, pueden perder en ese juego el corazón.

“Nunca hice comedia romántica en cine, eso era algo muy atractivo para mi”, dice Emilia Attias, una de las dos protagonistas de la película junto a Naim Sibara, el “Turco” Naim, su pareja en la vida real, que sorprende en un rol diferente al que lo hizo popular, apocado, en una comedia con pases de drama que parte de “una idea concisa: dos personas se encuentran una noche, pero no están disponibles los dos para el amor por distintas circunstancias”.

Attias, en diálogo con EL DIA, explica que el director quería relatar con humor pero también con crudeza el romance, y que se encargó de configurar en equipo “personajes muy humanos”, heridos y algo rotos: la película se sostiene por esa pareja protagónica, dice la actriz, modelo y conductora, por eso era clave que la pareja tuviera química.

La propuesta fue ideal, dice. Por un lado, “quería volver a filmar como conocía: filmamos en pandemia una película, y un capítulo de una serie, en plena cuarentena, todo de una forma cuidada pero experimental, y esta fue la primera película que volvimos a filmar como conocíamos. Fue un reencuentro con la profesión, muy lindo, todo el equipo estaba con ese entusiasmo después de todo lo que habíamos padecido, estando encerrados y sin contacto con la profesión”.

Por otro, “para nosotros es muy positivo hacer cosas juntos”, dice Attias, y la propuesta de filmar juntos, agrega, tuvo sus ventajas: “Fue mudar toda la casa, mi hija, la perra, a Iguazú, y fue muy divertido, en ese lugar hermoso, con un clima bárbaro, hicimos piletita, felices… pero si hubiera sido con otro compañero, hubiera sido despegarse de casa un mes”.

El “Turco” Naim y Emilia Attias, parejas en la ficción y en la vida real. En la foto en “una sola noche”

MEMORIA EMOCIONAL

Pero esa familiaridad no les sirvió a Attias y Sibara a la hora del rodaje: “Fue un desafío hacer como si no nos conociéramos: imaginate, 16 años de relación”, dice ella, que anticipa un 2022 lleno de proyectos que no puede adelantar. Lejos de echar mano de su historia personal para construir a los personajes, aquí “hubo un abordaje más técnico. Con otros personajes me pasó más eso de ‘qué loco, me pasó lo mismo’. Pero acá…. Estamos muy alejados de nuestros comienzos, en una etapa re sólida de nuestra pareja: los comienzos quedaron atrás, así que no conectamos con nuestra historia, más allá de evocar algún momento de nuestra vida. Siempre que uno interpreta, de todos modos, vuelca lo de uno: tiene que tener la emoción disponible para contar bien lo que le pasa al personaje, y obviamente las emociones más genuinas son las que uno vivió”.

La convocatoria fue de todos modos realizada de manera conjunta, a los dos en simultáneo, pero aunque el nombre de Sibara para un drama romántico puede sorprender a algún desprevenido, su pareja explica que el “Turco” tiene una larga trayectoria como actor.

“Es un registro que va a sorprender a la gente, y a nivel personal me pone muy contenta que la gente lo conozca en esta faceta que yo ya conocía, y me parece que tiene un gran talento”, acepta Attias. Pero “él es actor”, dice, “yo lo conozco y sé quién es. Hizo un programa muy exitoso y pareciera que él es comediante: él es actor, hizo la carrera en el Conservatorio, tuvo un grupo de teatro en el under muy conocido, escribía sus propias obras, hizo películas, tiras… pero nadie se acuerda, porque no era popular. Luego llegó Tinelli, él tiene mucho talento para la comedia y se hizo conocido por eso”.

Cuando se terminó esa etapa, sigue Attias el relato, Naim decidió volver a sus raíces, “actuar”, y desde entonces todas sus decisiones profesionales han ido en ese sentido, “así que para mi fue muy orgánico que le ofrecieran este rol”.

“Y me gusta que trabaje ahora en una película con un género más masivo: la película tiene una proyección de más alcance y me encanta que lo vayan a ver en un registro diferente, haciendo su trabajo de actor”, lanza la actriz.

“Es importante que los espectadores tengan historias argentinas para ver, con sus propias culturas, sus propios códigos”

EL ESTADO DEL CINE

Pero, claro, habrá que ver el alcance real de la película, en el marco de un cine nacional que no encuentra lugar en las salas comerciales y que busca refugio desesperado en las plataformas. Para revertir la situación, opina la actriz de “Casi ángeles” y conductora de “Resto del mundo”, es necesario “que el Estado siga proveyendo a la cultura fondos” y que el cine “mantenga su autonomía. Sabemos que eso está en peligro a partir de los incisos que se dictaron en los últimos años”, dice, y es crucial para “que los espectadores tengan historias argentinas para ver, con sus propias culturas, sus propios códigos, que la audiencia se vea reflejada en las historias que se proyectan”.

“Además de la cantidad de trabajo que generan”, agrega. Es por eso, dice, que “la cultura es un patrimonio nacional a cuidar, y dependemos del Estado, necesitamos que el Estado sepa que hay que fomentarlo”.