Denuncia discriminación en un boliche del Centro

Martina Sierra, llegó el sábado por la noche al boliche Bye Henry, de 44 entre 17 y 18, junto a un grupo de amigas, con la idea de pasarla bien. Todo fue mal, según denunció: “Les quiero contar una situación que me pasó y me dejó bastante mal. El sábado 18/12 quise ir a Bye Henry con unas amigas para festejar el cumpleaños de una de ellas. Cuando llegué pedí una mesa para cinco y la chica de la entrada me dijo que no había lugar. Le pregunté si había para cuatro y me dijo que tampoco”, inició el relato en su perfil en una red social y avanzó luego con la secuencia que definió como un acto de discriminación por el que, más tarde, recibió un pedido de disculpas, también publicado en una red, por parte del comercio.

“Cuando llegó otra amiga volvió a preguntar y le respondieron que había una mesa en el fondo y que mi silla no pasaba, a lo que mi amiga le preguntó si podía entrar para confirmar. Mi amiga le dijo que mi silla sí pasaba y ella le respondió `no puedo pedirle a la gente que arrime la silla a la mesa porque mi jefe dice que es de mala educación´. Cuando sale se le acerca otro chico de la entrada y le dice que `el bar después se arma boliche y va a ser un lío con la silla”. Ante la secuencia, Sierra dijo quedarse en shock: “No puedo entender cómo es que siguen existiendo estas situaciones de discriminación casi terminando el 2021”.

Tras la difusión del caso, se conoció otra publicación desde el perfil “byehenry”, donde se expresó: “Queremos a través de este medio pedir disculpas a una persona que se sintió maltratada y discriminada por uno de nuestros empleados el fin de semana. De ninguna manera ese es el pensamiento de la empresa, que al construir el local lo hizo con rampa y baño para discapacitados”.