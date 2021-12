Denuncian vandalismo y robos en el Cementerio

El robo de placas de bronce en el Cementerio de La Plata es un problema de larguísima data que continúa causando disgustos y pesar entre las familias que recuerdan allí a sus seres queridos.

Poco parece importarle a vándalos y ladrones la solemnidad que exige el predio cuando se acercan con intenciones de dañar y hacerse con estos metales que luego, según creen los damnificados, se venden como chatarra.

Así lo denunció en las últimas horas un vecino, quien este fin de semana acudió a la necrópolis pública ubicada en 72 y 131 para visitar las tumbas de sus familiares y lo que halló fue un panorama desolador, según definió.

Es que, según describió, no sólo faltaban las placas y aplicaciones de bronce de las tumbas. Las flores también se encontraban ausentes. “Bronca, impotencia, rabia, angustia, intranquilidad, tristeza ¿Qué más se puede sentir al llegar a la tumba de tus seres queridos con flores y las encontrás despojada de floreros, placas? Y pena dan los que deberían hacer algo y prefieren mirar para otro lado. No sé cual es la solución, pero cuántas denuncias más hay que hacer para que estos hechos no se repitan. Triste mañana de Nochebuena”, expresó el vecino que se comunicó con este diario.

Abandono

No solo el vandalismo y el robo preocupa a las familias. También la “situación de abandono en la que se encuentra el cementerio”, denunció.

“Es una vergüenza que habiendo alturas de nichos no se pueda dejar una flor a un familiar por que las escaleras y barandas están dañados”, expresó otra platense. La mujer, en un contacto con este diario reparó en que generalmente los pasillos se encuentran con basura.