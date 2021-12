La Legislatura aprobó la modificación de la Ley y habilita a los intendentes a extender los mandatos

La Legislatura bonaerense convirtió en ley esta noche un proyecto que habilita a los intendentes a poder presentarse nuevamente en 2023, pese a haber sido electos en 2015 y haber cumplido con dos mandatos consecutivos.



Se trata de un proyecto aprobado esta tarde en pocas horas por el Senado y la Cámara de Diputados provinciales que unificó iniciativas de los senadores de Juntos Juan Pablo Allan y Joaquín De la Torre y de la senadora del Frente de Todos Gabriela Demaría.

El proyecto finalmente sancionado esta noche, modifica el artículo 7 de esa norma y a los jefes comunales que asumieron en 2015, se les considerará como primer período recién el iniciado en 2019.



La ley 14.836 aprobada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal que limitaba a dos mandatos consecutivos la posibilidad de reelecciones de los intendentes, legisladores, concejales y consejeros pero no dejaba explícito cuál era el mandato que debía considerarse como primero.



Además, es claro al precisar que legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares "durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período".



"Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente", remarca la iniciativa aprobada.



Con esto último se puso freno a las licencias que toman los jefes comunales antes de cumplir dos años consecutivos en su segundo mandato para así poder volver a presentarse en 2023.



En el Senado tuvo el voto en contra de los legisladores del Frente Renovador, la Coalición Cívica y los que responden a la exgobernadora Vidal.



Al hacer uso de la palabra, uno de los autores, el senador Allan, destacó que "nuestro proyecto tiene por objetivo mejorar una ley que en aquel entonces en el 2016 la votamos con amplísimo consenso, el 2/3 de esta cámara lo acompañó" y recordó que esa ley formó parte de una política de mejora institucional".



"La ley era clara en su espíritu, en su contenido, pero hay que precisarla. Este proyecto pone un cerrojo al segundo mandato: el que haya asumido su segundo mandato queda incluido en la prohibición de una reelección más. Esto es para evitar las reelecciones indefinidas", remarcó.



Los senadores que responden a la exgobernadora Vidal votaron en contra de este proyecto. Uno de ellos, el senador Walter Lanaro, explicó que "estamos gobernando con el codo lo que escribimos con la mano".



"En el 2023 vamos a tener 10 intendentes que gobernaron 20 años; 5 intendentes que gobernaron 15, 10 intendentes que gobernaron más de 10 y más de 60 que están cumpliendo mandato y tienen que irse a su casa pero con esta ley le damos una vuelta más", remarcó.



Lanaro destacó que, "los que nos votaron, votaron en contra de los privilegios, y acá estamos haciendo todo lo contrario, siempre de espaldas a la gente".



La senadora massista Sofía Vannelli graficó que el proyecto "corre el arco un poquito más" y consideró que le da "incertidumbre" a los y las bonaerenses sobre los mandatos.



Por su parte, Andrés de Leo afirmó que la iniciativa "no pone cerrojos, sino que tendrá el efecto inmediato de habilitar la reelección de 90 intendentes, de muchos legisladores, entre ellos quien habla y concejales que hoy no están habilitados".



"Tendrán cuatro años más de sobrevida para que los que no creen en las limitaciones tengan tiempo de buscar otro atajo", dijo el senador de Juntos, titular de la Coalición Cívica ARI bonaerense.



La senadora del Frente de Todos, María Teresa García, al hacer uso de la palabra puso en valor el rol de los intendentes a los que calificó como "figura muy importante para la construcción del poder político y los espacios constitucionales".



"No estoy haciendo una defensa de la corporación política sino de la política como instrumento de la transformación", dijo García y expresó el acompañamiento de la iniciativa.

El diputado Daniel Lipovetzky, quien en un principio se lo incluyó entre quienes votaron de manera afirmativa, aclaró esta noche: "Mi posición sobre las reelecciones indefinidas es de público conocimiento, estoy totalmente en contra. Es por eso que me abstuve de votar el proyecto de Ley. En el recinto acompañé el pedido de la gran mayoría del bloque de JxC para que el proyecto se discuta".

90 INTENDENTES PODRÁN SER REELECTOS

Con la aprobación de la reforma, 48 intendentes de Juntos se verán favorecidos y podrán aspirar por otro mandato: entre ellos, el intendente de La Plata, Julio Garro; Gustavo Posse (San Isidro), Jaime Méndez (San Miguel), Alejandro Federico (Suipacha), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Sebastián Abella (Campana), Daniel Cappelletti, (Brandsen), Néstor Grindetti (Lanús), Gonzalo Peluso (Magdalena), Martín Yeza (Pinamar), Miguel Lunghi (Tandil), Héctor Gay (Bahía Blanca) y Ezequiel Galli (Olavarría), entre varios más.

En el Frente de Todos, sin contar los intendentes que pidieron licencia entre los que aparecen el actual jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde o los ministros nacionales Gabriel Katopodis (Obra Pública), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) o Jorge Ferraresi (Hábitat y Desarrollo Territorial), entre otros; son Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mario Ishii (José C. Paz), Juan Ustarroz (Mercedes), Julio Zamora (Tigre), Mario Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Alejandro Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Javier Gastón (Chascomús) y Marcos Pisano (Bolívar) entre varios más.

Otros tres intendentes que no integran el FdT ni Juntos y podrán ir por un tercer mandato si se modifica la ley son Guillermo Britos, de Chivilcoy; Carlos Sánchez, de Tres Arroyos y Carlos Bevilacqua, de Villarino.