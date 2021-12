El dólar blue está imparable: vuelve a subir y rompe otro récord al tocar los $208

La cotización del dólar blue trepaba esta tarde $2 y alcanzaba así un nuevo récord, al venderse a $208. El máximo nominal lo había anotado el 11 de noviembre último, cuando llegó a los $207, pero ahora superó esa cifra. Así, la brecha con la cotización oficial permanece por encima del 100% por segunda jornada consecutiva.

En la primera quincena del diciembre, el dólar blue había descendido hasta los $195,50. En lo que va del año, el dólar paralelo lleva acumulado un incremento de alrededor del 25%, muy por debajo de la inflación.

En tanto, el dólar oficial se ofrecía a un promedio de $109,18 este martes, mientras que la versión ahorro o "solidaria" cotizaba en torno a los $177,79. En cuanto a las versiones ligadas a la actividad financiera, el contado con liquidación se vendía a $203,38; el Bolsa o MEP, a $196,83.

En el mundo

Por su parte, las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en los principales activos y el petróleo operaba en baja en los mercados de referencia. Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con mayoría de resultados negativos, según la agencia Bloomberg. De esta forma, el índice japonés Nikkei perdió 0,56%; Hong Kong 0,97%; Corea del Sur 0,89%; y China 0,91% en su índice Shanghai y 0,81% en el Shenzhen, mientras que Taiwán ganó 0,28%.

En Europa, las principales bolsas operaban en baja, a excepción de Londres que subía 0,68%. En tanto, París descendía 0,41%, Frankfurt 0,71%, Madrid 0,44% y Milán 0,71%.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, crecía 0,26% y se ubicaba en 36.493,51 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 avanzaba 0,16% y el tecnológico Nasdaq registraba una merma de 0,14%.

La Bolsa de San Pablo subía 0,15% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 105.020,60 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con una tendencia negativa: la soja bajaba 0,57% para ubicarse en US$ 496,59 la tonelada en los contratos futuros con entrega en enero. En tanto, el maíz descendía 0,66% hasta los US$ 236,50 la tonelada, y el trigo retrocedía 0,73% hasta los US$ 285,77, en ambos casos en los contratos futuros con entrega en marzo.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), perdía 0,43% y se comercializaba a US$ 75,65 el barril en los contratos con entrega en febrero, en tanto que el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 78,68 y bajaba 0,33% para su entrega también en febrero.

Por último, el bono a 30 años de los Estados Unidos mostraba un rendimiento de 1,94%, mientras el título a 10 años rendía 1,52% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,75%.