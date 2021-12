Daniel Montenegro, asesor deportivo de Independiente, afirmó que no decidió la salida de Julio Falcioni, que eso “corrió por cuenta de los dirigentes” y adelantó que fue “positiva” la reunión que mantuvo con Eduardo Domínguez en busca del nuevo entrenador.

“Yo no decidí lo de Falcioni. Los dirigentes no le renovaron contrato. Que quede claro que yo vine para asesorar estos dos meses. La premisa es trabajar día a día y mejorar todo el tiempo”, aseguró Montenegro en radio La Red.

El Rolfi, en busca del sucesor de Falcioni, concretó una entrevista con el ex director técnico de Colón, de Santa Fe. y la consideró “positiva” a la espera de una segunda reunión.

“La sensación es que fue una reunión positiva. Los dirigentes también tenían que conocer a Eduardo. Independiente es un grande y tendrá sus recursos. Va a existir un segundo encuentro. Ahora hay que negociar”, señaló el exvolante de Independiente, Huracán y River.

“Eduardo también quería escuchar al club. Fue una charla donde se habló mucho y hay que seguir avanzando. Ahora hay que empezar a negociar y ese no es mi sector”, aclaró Rolfi, que ocupa un lugar estratégico en el fútbol profesional del Rojo.

Montenegro consideró que no debe “convencer a nadie” porque Independiente está “adelante de todo”, pero destacó la voluntad de Domínguez, a quien tuvo de compañero en Huracán, de interiorizarse por la reunión.

“Yo aún no tengo contrato. Ahora empieza mi trabajo. Siento que este es mi momento de estar y ayudar, pero no soy un salvador”, dijo Montenegro, que si bien no se quiso involucrar políticamente se mostró cercano a Hugo Moyano.

Independiente oficializó ayer la decisión adoptada ayer de no renovarle el contrato al entrenador Julio César Falcioni y el principal candidato a sucederlo es Domínguez, recientemente desvinculado de Colón, de Santa Fe.

También había sonado la posibilidad de recurrir al retorno de Omar De Felippe, con el que Independiente volvió a Primera División. El máximo referente de aquel equipo era justamente el Rolfi Montenegro.