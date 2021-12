El futuro del coronavirus: pueden surgir más variantes de riesgo

“Estamos en el medio de una tormenta y no sabemos bien para dónde se está desplazando”, le dice a este diario desde el Reino Unido la patóloga Marta Cohen, recibida en la Universidad Nacional de La Plata, al referirse a la conmoción que causó en el mundo en los últimos días el surgimiento de una nueva variante del coronavirus, Ómicron, que en poco más de una semana ya se extendió a 138 países y provocó un aumento de las restricciones en varias naciones.

Si bien hay características de la nueva variante que la convierten en preocupante según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tales como una potencial mayor contagiosidad o una capacidad superior de reinfectar a personas que ya superaron la enfermedad, Cohen habla de otro peligro que le preocupa: “el riesgo de que esta misma variante, siendo tan contagiosa, circulando en una población (la de muchos países del sur de África) donde no hay testeos, faltan vacunas, no hay estudios genómicos y no hay un dato epidemiológico certero, dé origen a otra variante que además de ser más contagiosa sea también más letal”.

Es que los especialistas coinciden en destacar que la aparición de nuevas mutaciones del coronavirus, aún después de Ómicron, es esperable. Incluso de mutaciones que puedan comprometer la efectividad de las vacunas hoy existentes, que fueron creadas contra la primera versión del virus, la llamada variante L, de Wu Han.

Frente a este panorama, la clave es la vacunación, según entienden los expertos. Vacunar a más personas restringe la circulación del virus y dificulta el surgimiento de nuevas mutaciones y variantes.

Pero en un mundo sumamente interconectado, para que eso suceda, ese nivel de vacunación se tiene que dar de manera equilibrada en todo el globo.

O como dice Marta Cohen: “Ómicron es la consecuencia de no haber vacunado a África, donde menos del 9% de la población tiene alguna vacuna. Hay países como Sudáfrica que tiene el 24% de la población vacunada y otros como Chad que tienen apenas el 0,4%. Comparativamente, menos del 6% de los africanos está vacunado con las dos dosis, mientras que ese porcentaje alcanza al 40% en los países más desarrollados. Como dice la OMS, nadie esta a salvo hasta que todos estemos a salvo. Es imperativo que los países que tienen vacunas las compartan. Si los países de África no se vacunan ya, luego de Ómicron surgirá otra variante. Y esto no terminará hasta que el 75% de la población del mundo esté vacunada”.

María Marta Greco es ex presidenta de la Sociedad de Infectología de La Plata y coordinadora de la comisión de VIH de la Sociedad Argentina de Infectología y coincide en destacar que, después de Ómicron, se puede esperar el surgimiento de nuevas mutaciones del coronavirus que den lugar a nuevas variantes de preocupación.

“Es por eso que es tan importante la vacunación, ya que cuanto más nos vacunemos menos va a circular el virus y serán menos las mutaciones y las nuevas variantes”, destacó la especialista en diálogo con este diario.

Greco no descarta, a futuro, un escenario hipotético en el que el coronavirus se convierta en un virus como el de la gripe, que exige cada año una vacuna distinta para las poblaciones de riesgo en función de las variantes presentes en el mundo.

“Hoy las vacunas contra el coronavirus evitan la enfermedad grave frente a todas las variantes, aunque resta saber cuál va a ser el efecto de Ómicron sobre a la eficacia de las vacunas. Esto no quiere decir que en algún momento no pueda surgir una variante que hipotéticamente pudiera escapar a la acción de las vacunas”, sostuvo la especialista.

Otra posibilidad que se maneja es que el virus mute hacia formas más contagiosas, pero menos letales.

En ese sentido, en el transcurso de esta semana, dos médicos argentinos que trabajaron en los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer BioNtech en el país, Gonzalo Pérez Marc y Fernando Polak, consideraron que la pandemia “está cerca del final” en declaraciones a la prensa.

Tomando datos difundidos durante la última semana según los cuales la mayoría de los casos de variante Ómicron reportados en Sudáfrica fueron leves y que la OMS no había registrado todavía ninguna muerte vinculada a esta variedad del virus Gonzalo Pérez Marc sostuvo: “tiendo a pensar que igual que la variante delta, que se diseminó rápidamente, en los lugares con vacunación no generó aumento de la mortalidad y un daño terrible en el sistema de salud, debería suceder algo similar ahora”.

Por su parte, Polak reconoció que no se puede relativizar por completo la amenaza de nuevas variantes y ambos concluyeron diciendo que el problema grave se está acabando, aunque el virus seguirá en circulación.

Para Marta Cohen, en tanto, es necesario tomar con cautela los datos que informan sobre una mayoría de casos leves reportados en Sudáfrica y derivados de la variante Ómicron.

“Los casos reportados corresponden a jóvenes en países del sur de África, donde la expectativa de vida es más baja y el promedio de edad está muy por debajo del de los países europeos. Pero hay que ver cuál es el comportamiento de la misma cepa en poblaciones envejecidas como las de muchos países de Europa”, sostuvo.

Qué se sabe de ómicron

Por lo pronto, la variante Ómicron genera más preguntas que respuestas. Se sabe que es más contagiosa que todas las anteriores, que es mayor su poder de reinfectar a personas que ya cursaron la enfermedad y se desconoce si afecta la eficacia de las vacunas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que llevará entre una y tres semanas interpretar y sacar conclusiones de los datos científicos que se están recogiendo en torno a la nueva variante para determinar con mayor claridad su capacidad de transmitirse, el grado de enfermedad que puede causar y, sobre todo, qué impacto puede tener en la eficacia de las vacunas.

“La gran pregunta tiene que ver con las vacunas y nos llevará más tiempo entender el impacto en ellas. Esta variante tiene una cantidad importante de mutaciones, algunas las conocemos porque aparecieron también en otras variantes, así que tenemos algunas pistas de que podríamos tener una reducción en la eficacia de las vacunas”, dijo la epidemióloga María Van Kherkove, una de las expertas que lidera la lucha global contra la pandemia desde la OMS.

Mientras tanto, científicos sudafricanos alertaron que las reinfecciones entre las personas que ya han luchado contra el coronavirus parecen ser más probables con la nueva variante ómicron.

Una variante que puso nuevamente al mundo en alerta. Y que, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, podría no ser la última en generar preocupación en el mundo.

Un temor es que la propia Ómicron genere en África otra variante de preocupación

Algunos creen que cada variante será más contagiosa y a la vez provocará cuadros más leves