Ni “chispita”, ni “campanita” ni “maltratador”: Laje se defendió de las acusaciones entre lágrimas

Con lágrimas en los ojos, Antonio Laje rompió el silencio ayer en su programa de América y se refirió a la ola de denuncias sobre malos tratos que recibió de parte de ex compañeras de trabajo, se definió como exigente, reconoció ser malhumorado pero negó ser un maltratador. Además, atribuyó esta situación a una “operación” en su contra.

“No sé de dónde viene el ataque, tengo claro que están intentando bajarme, liquidarme, sacarme del aire, destruir a mi familia”, manifestó el periodista, visiblemente conmocionado, tras decir que había pasado “una semana realmente durísima” y que nunca se imaginó teniendo que hacer ese descargo.

“Uno aquí está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre atento a que puede pasar algo...(pero) nunca pensé que con la violencia, con la virulencia, con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo y viviendo mi familia durante estos últimos días”, admitió Laje, y dijo tener “el alma destruida, el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo”.

En su defensa, se refirió a cómo fue formado hace ya más de 30 años. En este sentido, dijo que no cree en “los maltratos” sino “en las exigencias”, y se atribuyó el hecho de haber creado equipos exitosos, de hombres pero también de mujeres, como con las que trabaja en la actualidad. “Creo que tengo un solo productor varón, son todas mujeres. El éxito de este programa pertenece a todas mujeres, sistemáticamente las vienen a buscar de otros canales, como vienen a buscar a columnistas míos”, manifestó.

También habló de la “presión” que se vive al aire durante cuatro horas seguidas y deslizó que no se trata de una tarea para cualquiera. “Acá se vive tensión, se vive minuto a minuto y, obviamente, no es para todos este trabajo. Que no sea para todos no quiere decir que no sea bueno o malo, quiere decir que tal vez sea otro el trabajo que hay que hacer y que esto no se soporta fácilmente”, remarcó.

“Yo no soy chispita, no soy campanita, no lo oculto, yo soy serio”, dijo Laje, y reconoció que “tengo un humor a veces de perro y cuando las cosas salen mal me enojo porque quiero que salga todo perfecto porque del otro lado están ustedes y ustedes merecen que todo esté bien”.

Tras decir que en tantos años de trabajo nunca había recibido alguna denuncia, se sinceró al decir que “me puedo equivocar, puedo exigir y tal vez exijo mal, pero de ninguna manera soy una persona maltratadora. Tengo unos valores enormes”.

Sin embargo, manifestó que “no tengo ningún problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Lo único que quiero dejar en claro es que acá no hay maltrato, yo exijo, quiero que las cosas salgan bien, es lo único que me preocupa porque además es así como se forman los mejores profesionales”.