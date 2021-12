Mica Tinelli estalló contra una seguidora que la criticó

A Mica Tinelli no paran de atacarla en las redes: ahora, una mujer le dejó un tremendo mensaje, y la empresaria le respondió con mucho picante.

“Te deformaste la cara, esos labios... Eras una mina tan linda al natural. No entiendo por qué tu papá no te aconseja. Si de él sale la plata. Además, se ve que estás al ped... porque respondés al toque”, le tiró una usuaria vía Instagram, algo que no le gustó nada a la hija de Marce, que respondió sin pelos en la lengua. “¿Hasta cuándo hay que fumarse a personas así? Yo amo como tengo mi cara y mis labios... No me sigas agrediendo. Silencio. A nadie le importa lo que me digas”, sentenció, harta.

Cabe recordar que Mica viene de un tremendo cruce con seguidores luego de que se preocupara por sus pisos de madera tras una inundación.