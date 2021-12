En El Mondongo hay robos durante el día y la noche

Después de un fin de semana con la inseguridad como protagonista principal, en El Mondongo la situación sigue de la misma forma. Los robos callejeros, una constante de las semanas recientes, tienen en vilo al barrio. Y, en la madrugada de ayer, se sumó un intento de atraco en una casa que, por fortuna, no pudo concretarse.

Cristian Colavita, víctima de este último hecho, le contó a EL DIA que fue el segundo que padece en el año, el primer en marzo. “En la primera me devastaron, en esta no pasó nada por voluntad divina, pero es increíble”, señaló. El episodio ocurrió a las 3 en un inmueble de Bulevar 84 entre 67 y 68.

El damnificado se enteró “al día siguiente”. Había vuelto de un cumpleaños cerca de la medianoche y dormía plácidamente y pudo conocer lo sucedido “gracias a la cámara de la vecina”. El video muestra cómo dos jóvenes merodean la cuadra y pasan por el domicilio de Colavita varias veces, hasta que deciden atacar.

“Rompieron la reja con alguna herramienta, pero no lograron pasar y se fueron. Si bien la moto es pesada, y estaba atada, intentaron correrla y no lo consiguieron. Eso sí, me dejaron casi sin puerta”, contó.

Por otro lado, señaló que “como técnicamente no robaron, no voy a hacer una denuncia para que se rían en mi cara, ya que en el anterior robo, que fue peor, solo tomaron huellas, fotos y jamás tuve una contestación”.

Sobre ese escruche, manifestó que “entraron dos pibitos y se llevaron mi bicicleta. Luego en la misma, noche en la que estos dejaron la reja abierta, hubo una segunda oleada y robaron herramientas, computadoras y dinero. Eran computadoras de clientes con información y eso tiene un costo por ahí menor para el ladrón pero si importante y sentimental para el damnificado”, recordó.

Por último, indicó que “yo siempre solicité que vieran las cámaras y el semáforo de 66. Estaría bueno más vigilancia policial o por qué no un puesto policial o municipal como los de plaza España o San Martín”.

En tanto, también ayer, pero por la mañana, un vecino fue filmado mientras huía de dos motochorros que lo persiguieron por toda la cuadra de 118 entre 62 y 63.

Según le explicó una frentista a este diario, “los dos delincuentes que se ven en las imágenes les robaron a tres jóvenes en 62 entre 117 y 118. Y, no conformes con eso, quisieron asaltar a punta de pistola a un joven que pasaba por 118 entre 62 y 63”.

“Es una pena, pero El Mondongo se convirtió en tierra de nadie”, lamentó la mujer.