Tiger Woods vuelve a jugar, después del grave accidente, en compañía de su hijo

Diez meses después de haber sufrido el grave accidente automovilístico, que le provocó serías heridas en ambas piernas, Tiger Woods (45 años) vuelve a competir.

El astro del deporte estadounidense, ex número uno del golf mundial, anunció que regresará a las canchas en el torneo PNC Championship, que se disputará entre el jueves 16 y el domingo 19 del corriente mes en la ciudad de Orlando, Florida.

“Fue un año difícil y me siento muy entusiasmado de cerrarlo jugando en compañía de mi hijo (Charlie, de 12 años, fruto de su matrimonio con su ex esposa, la modelo Elin Nordegren). No podría sentirme más ilusionado y orgulloso”, resumió Woods al respecto de su retorno deporte que lo vio brillar y ser considerado por muchos como el mejor golfista de la historia.

Hace exactamente un año y en ese mismo torneo, en el que tradicionalmente las grandes luminarias de este deporte participan acompañados por algún familiar (padre, madre, hijo o nieto), Charlie Woods se “robó” la escena con una actuación memorable.

En diciembre de 2020, Woods jugó por primera vez con su hijo en el PNC Championship. Charlie, en ese momento con apenas 11 años, fue la gran sensación y el participante más joven en la historia del torneo, en el que logró golpes que asombraron hasta a su célebre padre.

El equipo Woods concluyó en el séptimo lugar de una edición en la que se impusieron Justin Thomas y su padre Mike.

Woods sufrió múltiples fracturas. “En un momento temí perder una pierna”, confesó

Claro que en este certamen, los focos se centrarán en el regreso de su padre después de un año complicado en el que debió ser sometido a operaciones para recomponer las heridas que sufrió en un accidente de tránsito en Los Angeles, en el pasado mes de febrero, y volver a caminar.

“Hemos estado en contacto con Tiger (Woods) y su equipo durante algún tiempo y estamos encantados de que ahora haya decidido hacer su regreso al golf competitivo en el PNC Championship”, dijo el presidente del torneo, Alastair Johnston.

Otros participantes en esta edición serán el propio Justin y Mike Thomas, que defienden título, así como los veteranos como Nick Faldo y su hijo Matthew o la número uno del golf femenino, Nelly Korda, junto a su padre, el ex tenista checo Petr Korda.

Tiger Woods sufrió el accidente en la mañana del pasado 23 de febrero, mientras conducía con su vehículo particular por una carretera de Los Ángeles. El excelso jugador fue operado de múltiples fracturas y en un momento se temió de que volviera a pisar un “green”.

Al tiempo y, después de la pericias correspondientes, se conoció que Woods conducía a excesiva velocidad (más de 140 kilómetros por hora), cuando en ese tramo de la ruta no estaba permitido superar la marcha de los 70 km/h.

A esa velocidad, Woods, cruzó dos carriles de la carretera, colisionó con un árbol y terminó en un costado de la ruta. Un joven bombero fue el protagonista clave en el rescate del golfista. Tras las operaciones que debieron practicarle por las lesiones en las piernas, el astro estadounidense abandonó el hospital a comienzos de marzo y se marchó a su casa de Florida donde continuó con la recuperación.

Casualmente, el sábado pasado, y respecto de las secuelas del accidente, Woods en diálogo con la prestigiosa publicación “Golf Digest” dijo que “estoy en condiciones de volver a jugar al golf, pero todavía no me atrevería a decir en qué nivel. Por eso me resulta imposible anticipar cuándo estaré en condiciones de disputar un torneo del PGA Tour. Estas son las condiciones de como se presentan las cosas para mí a partir de ahora. Es una realidad desafortunada, pero es la realidad”.

Por otra parte, Woods añadió que “hubo un momento en el que corrí el riesgo de dejar el hospital con una pierna menos. Todavía tengo dolores en ambas y también en la espalda. Esta rehabilitación de la pierna derecha fue sin dudas la más compleja que me tocó vivir. Fue muy dura y el camino que me queda por recorrer aún es largo”, completó el ganador de 15 torneos de Grand Slam.