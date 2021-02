Estiman que una lata de gaseosa sería suficiente para almacenar todo el coronavirus del mundo

Todo el coronavirus del mundo podría almacenarse en una lata de gaseosa y con espacio de sobra, según las estimaciones llevadas a cabo por un profesor de biología matemática de la Universidad de Bath. El dato, del orden estimativo, asombró al científico en función de cómo algo tan pequeño, en este caso un virus, puede poner en peligro a toda la humanidad.

La aproximación arrojada por el académico, el profesor Chritian Yates, se basa en tres ejes para los cuales debió recurrir a múltiples fórmulas, estadísticas y métodos. Estas tres puntas que estableció son conocer la cantidad de partículas de Sars-CoV 2 que hay en el mundo, la carga viral de las personas infectadas y la cantidad de partículas de virus que las personas albergan en los distintos momentos de la infección.

La inquietud de indagar sobre el volúmen de coronavirus en el mundo, al menos en términos hipotéticos, surgió cuando le plantearon ese interrogante en el programa More Or Less de BBC Radio 4.

"Mi esposa sugirió que sería del tamaño de una piscina olímpica. Eso o una cucharadita", recordó Yate sobre el diálogo que mantuvo con su pareja con respecto al dilema que le presentaron durante su participación en el programa. Con esas hipótesis iniciales se lanzó a realizar algunos cálculos en base a los tres ejes señalados y de ahí surgió la posible aseveración de que todo el Covid del planeta podría entrar en una lata de Coca-Cola e incluso tendría espacio de sobra.

Sobre el primer punto, conocer cuántas personas tienen Covid, planteó algunas fórmulas tomando como referencias las estadísticas del sitio web Our World in Data. "Medio millón de personas dan positivo por COVID todos los días. Sin embargo, sabemos que muchas personas no se incluirán en este recuento porque son asintomáticas o eligen no hacerse la prueba, o porque las pruebas generalizadas no están disponibles fácilmente en su país", dijo.

También se valió de modelos estadísticos y epidemiológicos y datos del Instituto de Métricas de Evaluaciones de la Salud. Así obtuvo que el número real de personas infectadas cada día es más de 3 millones .

Con respecto a la carga viral de las personas determinó que lo importante es conocer el tiempo de portación del virus. "En promedio, se cree que las cargas virales aumentan y alcanzan su punto máximo unos seis días después de la infección , después de lo cual disminuyen de manera constante", apuntó. En ese sentido, y en base a los datos indagados, estableció distintas variables según las diversas etapas de infección.

"En promedio, las personas infectadas hace seis días tendrán la carga viral más alta. Esta contribución luego disminuirá para las personas que se infectaron hace siete, ocho o nueve días, y así sucesivamente", dijo al respecto.

El tercer punto a saber, la cantidad de partículas de virus que las personas albergan en cualquier momento de la infección, lo calculó teniendo en cuenta que la carga viral cambia con el tiempo, lo que a su vez le permitió trazar estimaciones sobre la carga viral máxima durante el período de infección. Sobre una serie de información estadística obtuvo el dato aproximado de que "las cargas virales máximas oscilan entre mil millones y 100 mil millones de partículas de virus".

Según concluyó, trabajando con el extremo superior de las estimaciones para obtener una sobreestimación del volumen total al final, "cuando sumas todas las contribuciones a la carga viral de cada uno de los 3 millones de personas que se infectaron en cada uno de los días anteriores (asumiendo que esta tasa de 3 millones es aproximadamente constante), encontramos que hay aproximadamente dos trillones (2x10¹⁸ o dos billones de billones) de partículas de virus en el mundo en cualquier momento".

Yates sostuvo que "esto suena como un número realmente grande, y lo es. Es aproximadamente el mismo que el número de granos de arena del planeta . Pero al calcular el volumen total, debemos recordar que las partículas del SARS-CoV-2 son extremadamente pequeñas. Para ponerlo en perspectiva, el radio del SARS-CoV-2 es aproximadamente 1,000 veces más delgado que un cabello humano".

Yates planteó la idea de que para calcular el volumen de una sola partícula de virus esférica, "debemos usar la fórmula para el volumen de una esfera que, sin duda, está en la punta de la lengua de todos: V = 4 π r³ / 3". Y agregó que "suponiendo un radio de 50 nanómetros (en el centro del rango estimado) de SARS-CoV-2 para el valor de r , el volumen de una sola partícula de virus resulta ser 523.000 nanómetros³.

"Multiplicar este volumen muy pequeño por la gran cantidad de partículas que calculamos anteriormente y convertirlo en unidades significativas nos da un volumen total de aproximadamente 120 mililitros (ml)", concluyó.