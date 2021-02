Salud anunció que las embarazadas pueden recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus

Embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes pueden recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus de acuerdo a una resolución del Ministerio de Salud de la Nación



La infectóloga Florencia Cahn confírmó a Télam que un documento de la cartera sanitaria destaca que la resolución fue tomada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) en consenso con diversas Sociedades Científicas y en línea con los análisis y recomendaciones publicadas en las últimas semanas en otros países,



De acuerdo a la resolución se "excluye el concepto de “contraindicación para la vacunación contra la COVID-19” para "embarazadas, mujeres en período de lactancia,

personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes que formen parte de los grupos que pertenecen a la población objetivo a vacunar".



Esto es "siempre y cuando la plataforma de la vacuna utilizada no sea a virus vivos y atenuados".



En consecuencia, podrán optar por vacunarse aquellas embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes, que además presenten un riesgo de exposición alto al virus Sars Cov-2.



También al personal de salud, personal estratégico, docente y no docente y los que presenten enfermedades subyacentes como diabetes, obesidad grado 2 o mayor o enfermedades crónicas renales, respiratorias o cardíacas.



El Ministerio de Salud asegura que esta recomendación de vacunación a embarazadas se sustenta en la necesidad de realizar una evaluación individualizada del beneficio que puede ofrecer la vacunación.



En este marco se aseguró que el riesgo de presentar eventos adversos graves "es muy poco probable al no tratarse de plataformas a virus vivos y atenuados y que la contraindicación por falta de evidencia dejaría expuesto al individuo a un alto riesgo epidemiológico considerando su mayor vulnerabilidad".