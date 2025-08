Un frente que sacude el tablero político e interpela al Gobierno y a la oposición K

En el país de las grietas y la polarizaciones, la noticia de que un grupo de gobernadores de diferentes partidos armará un “frente electoral” sacudió bastante el tablero político e interpela directamente tanto al pero-kirchnerismo, hoy la oposición más dura, como al Gobierno nacional.

Esa asociación es casi inédita. Reúne al santafesino Maximiliano Pullaro, del radicalismo; al cordobés Martín Llaryora, representante de un peronismo local con una identidad tan propia que lo convierte, digamos, en un provincialismo; el jujeño Carlos Sadir, también de origen radical; el chubutense Ignacio Torres, hombre del macrista PRO; y el santacuceño Claudio Vidal, de un justicialismo no kirchnerista.

Asoma como la principal intención de este nuevo frente federal romper la evidente concentración de la política vernácula en esos dos polos principales, los libertarios y los pero-kirchneristas, que juegan mutuamente a eso: a hegemonizar, a concentrar, la discusión pública. Por eso, el nuevo grupo que aún no tiene nombre como espacio (ya llegará) acusa como eslogan una dramática figura de representación: el “grito federal”. ¿Donde hacerlo? En principio en el Congreso.

Primer objetivo

En efecto, allí apuntan. Probablemente presentando candidatos comunes en las elecciones legislativas del 26 de octubre, que renovarán la mitad de Diputados y un tercio del Senado. Cálculos que circulan en la política dicen que si a este acuerdo se le suman aliados eventuales de otras fuerzas como el PRO, puede convertirse en un respetable interbloque de la Cámara Alta a partir del 10 de diciembre. Aún cuando ninguna de esas provincias elegirá senadores en esta vuelta.

En la Cámara Baja, en tanto, también esperan tener peso propio porque uno de los objetivos políticos, de cara a los dos último años del mandato de Javier Milei, es impulsar leyes que beneficien a las provincias en general, no sólo a las suyas. Hablamos, claro, de reparto de fondos.

Está claro que a este grupo lo envalentonó las recientes medias sanciones que consiguieron los dos proyectos que consensuaron los 24 gobernadores del país: el que estipula coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y el que fija la distribución por ley de los llamados Aportes de Tesoro Nacional, ambos rechazados por la Casa Rosada. Esto último, no tanto por el número que implica sino por el signo de debilidad que esa imposición supone para el Presidente.

Milei, por cierto, debería tomar nota de un dato no menor: el acuerdo incluye dos de los tres distritos más grandes del país. Esto es Córdoba y Santa Fe. Importantísimos para asegurar gobernabilidad.

Es verdad, no lo integra Buenos Aires. Que reúne el 38 por ciento del padrón nacional. Tal vez si Axel Kicillof sellara definitivamente su emancipación del cristi-camporismo podría tener una silla reservada. Porque es claro que no se trata de una mesa anti-peronista sino de un espacio que no quiere saber nada con lo relacionado al kirchnerismo, para ellos sinónimo de pasado, de vetustez, y que además casi no seduce a sus electorados locales. Tienen cierta razón: el kirchnerismo es hoy, sobre todo, un fenómeno del Conurbano bonaerense.

Según el analista y consultor Carlos Fara, los cinco mandatarios dieron el paso clave porque detectaron que en la sociedad empieza a sentirse un cierto fastidio, en especial en sectores medios; allí donde se sigue ponderando la desaceleración de la inflación pero se espera una reactivación económica que, en rigor, ya se está haciendo desear demasiado.

El gran abanderado de esta idea es el exgobernador cordobés Juan Schiaretti

También, evidentemente, al cabo de más de un año y medio de gestión mileísta, y luego de haber colaborado bastante desde el Congreso con lo que fueron las leyes fundacionales del gobierno (Pacto de Mayo incluído), estos gobernadores han llegado a la conclusión de que la mejor forma de relacionarse con el gobierno libertario es mostrándole los dientes. Hacer valer el peso político para buscar reacciones del otro lado, como el cumplimiento de aquellas promesas que se hicieron a cambio de colaboración, e incluso el cambio de ciertas lógicas de funcionamiento de la cosa pública inyectándole un prisma más federal.

En este sentido, la cosa asoma como un desafío para el quintento de mandatarios, que se enfrenta con un Presidente que defiende el equilibrio fiscal como un dogma sagrado, innegociable aún si se le viniera la noche.

la otra meta

El segundo objetivo de este novel grupo apunta a 2027, año de las elecciones presidenciales. Se imaginarían como un polo político de poder capaz de proponerle a la sociedad una opción electoral invirtiendo la lógica que ha imperado en los últimos 30 años en Argentina: desde el interior hacia la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. De adentro hacia el puerto, diría un observador de la vieja guardia. Intramuros, el gran abanderado de esta idea es el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, que integra la mesa de discusión aunque no salga en las fotos. Secretamente, sería la ambición sobre todo de Llaryola y de Pullaro, dicen fuentes del sector.