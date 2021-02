VIDEO.- La comunidad del Albert Thomas pide a las autoridades "que saquen al colegio del abandono"

En la antesala de una convulsionada vuelta a clases a nivel inicial, primario y secundario, padres, docentes, auxiliares y alumnos del colegio industrial Albert Thomas envió una carta a las autoridades para pedir que por favor alguien hago algo para sacar al establecimiento del abandono. A tal punto que mañana a las 11 la Comisión de Seguridad e Higiene de la Escuela Técnica N° 6 organizó una movilización al lugar para hablar con el director interino Roberto G. Palmieri.

Este grupo, conformado por auxiliares, docentes, padres y alumnos viene pidiendo mejoras en el edificio desde hace un año, en sintonía con el inicio de la pandemia. Pero lejos de conseguir mejoras, según ellos, sólo hubo reducción de personal. En el Albert Thomas estudian más de 2 mil alumnos, en su mayoría de La Plata y Gran La Plata.

Sandra Anchuink es ex alumna y tiene un hijo en 6to año. "Visité el colegio y estoy decepcionada. Tiene agujeros en el techo, bancos rotos, pisos desarmados, patios y gimnasio inutilizables, un tanque abierto que guarda el agua que muchos chicos consumen y ni hablar de los baños".

"Además de que el colegio no está en condiciones los docentes no están vacunados, ¿así piensan volver a las clases presenciales?", continuó esta mujer que aseguró ser un paciente de riesgo por una cardiopatía.

"No se hizo nada. No es sólo un tema de limpieza. Queremos que se entere el Intendente y el Gobernador. Honestamente no sé cómo se va a producir el regreso a clases pero sin contagios", contó Juan González, papá de un alumno que, anticipó mañana habrá una marcha en la puerta del colegio para que se visibilice el problema. "Le vamos a pedir explicaciones al Gabinete Escolar, para que nos muestre cómo será el regreso a clases".

"No hay matafuegos en la mayor parte del edificio, solo algunos en algún laboratorio", agregó y dijo que el colegio depende del ministerio de Educación de la Provincia.

Andres, mamá de dos alumnas de 2do y 4to año, dijo que desde hace años están hablando con las autoridades del colegio para que se resuelva el problema de la higiene. "Es un desastre. Mis hijos han llegado descompuestos por no poder ni entrar al baño por la mugre que hay. El abandono del colegio es terrible".

Alejandro Sanso denunció que los baños son un asco y que el colegio cada día tiene menos auxiliares. "El Estado siempre los deja indefensos y ya no es sólo el riesgo del Covid, es mucho más complejo".

Otra madre, María, dijo que el año pasado pudo entrar al colegio y al pasar al baño tiró la cadena y el agua salió totalmente marrón. "Es un milagro que no haya habido más enfermos en época de clases".

LA CARTA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

"Abran las escuelas” es el eslogan que se instala desde sectores políticos y mediáticos. Pero no se instala con la misma fuerza que las escuelas abran en condiciones seguras.

Desde la Comisión de Seguridad e Higiene de la Escuela Técnica 6 Albert Thomas de La Plata venimos relevando el estado de nuestra escuela, haciendo reuniones y petitorios a las autoridades, sin resultados ni respuestas concretas.

Somos una escuela histórica de larga trayectoria en la ciudad. Más de dos mil chicos y chicas y más de 500 docentes estudiamos y trabajamos en el Albert Thomas. También son históricos los problemas de infraestructura, la falta de personal auxiliar para las tareas de mantenimiento y limpieza, los problemas en la provisión de agua, aberturas y mobiliarios rotos, nidos de ratas y palomas en las aulas, entre muchos otros problemas. No dejamos nunca de pedir que se hagan las reparaciones, pero los pedidos formales parecen juntar tierra en algún escritorio.

Sorpresivamente, el viernes 12 de febrero, una vez finalizadas las jornadas docentes, recibimos un escueto mensaje del equipo directivo convocándonos a la presencialidad a partir del 17 de febrero, sin más información. Lo que nadie explica es de qué modo el Estado va a garantizar a la comunidad educativa un regreso seguro a las aulas.

Durante todo el año 2020, en cada jornada de reparto de alimentos, pudimos constatar que no se realizaron obras ni mejoras de ningún tipo en la escuela. En una reunión con la dirección pedimos que se cumpla el protocolo mínimo seguridad para la entrega de mercadería. ¿Por qué durante los meses de escuela virtual no se avanzó en nada para mejorar el estado de las aulas, los baños, los techos que filtran agua y producen inundaciones cada vez que llueve, etc... etc...?

“Abran las escuelas”, es un eslogan fácil para sacar rédito político, no importa en qué condiciones, no importa que sea a costa de nuestra salud. Como siempre, las consecuencias de las decisiones tomadas a nuestra espalda recaen sobre las personas que habitamos día a día las escuelas: los pibes y pibas, los docentes y auxiliares.

Queremos estudiar y trabajar en espacios seguros, limpios y dignos ¿pedimos mucho? No podemos naturalizar el estado de abandono del Albert Thomas y de muchas otras escuelas.

Desde la Comisión de Seguridad e Higiene convocamos a la comunidad educativa el día miércoles 17 de febrero a las 11 hs. en la puerta de la escuela (av. 1 entre 57 y 58) para pedir al equipo directivo respuestas concretas e información sobre la implementación del "Plan jurisdiccional para un regreso seguro a las clases presenciales".