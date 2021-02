Un comienzo de año marcado en sangre por la violencia de género en la Región

Adriana se arrojó del auto de su ex para escapar de la violencia / EL DÍA

Durante el poco más de mes y medio que va de 2021, en el país “explotaron” los episodios de violencia de género, muchos de los cuales culminaron en femicidios (más de 40), y la Región no es una excepción. El registro que lleva este diario contabilizó cinco casos en menos de una semana, aunque la cifra puede no reflejar la realidad porque se trata de hechos denunciados y con detenidos. Y, a pesar de los avances en el tema, la gran mayoría de estos incidentes no llegan a la Justicia.

El miedo hace su juego y son pocas las mujeres que se animan a acusar a su agresor. En esta dicotomía, el caso de Úrsula no ayuda en la confianza: antes de ser asesinada de 15 puñaladas, la joven había denunciado 18 veces a su ex pareja por distintos delitos vinculados a la violencia de género. Incluso, Matías Ezequiel Martínez, el policía y único acusado por el crimen, se declaró culpable al ser juzgado en los tribunales de Junín en una causa anterior que, por fortuna, no terminó con otra muerte.

Según el último informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 se registraron 168 víctimas de femicidio confirmadas, que incluyen 13 femicidios vinculados, 2 personas trans y 2 suicidios feminicidas. Sobre esta última figura sostienen que se deben “visibilizar” y explican que se trata de un “hecho que se produce cuando las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos perpetrados por los hombres, y que aún hoy siguen impunes”.

“Ella le tenía miedo, pero los que más lo sufren son los nenes, mis nietos. La más chica está aterrorizada”

Liliana Garbarino,

Madre una víctima

El martes pasado, en Punta Lara, Adriana “venció al miedo” y logró escapar de su pareja, quien presuntamente la había secuestrado de su casa. Liliana Garbarino, mamá de la víctima, relató la secuencia y rescató la valentía de su hija “para ponerle un final” a una situación extrema en la que sus tres nietos menores se vieron afectados.

“EL PITU SE LLEVÓ A MAMÁ”

Como hubo informado este diario en su edición anterior, el ataque tuvo lugar en la vivienda de la damnificada, pero en 7 entre 12 y 12 bis ésta abrió la puerta del vehículo en movimiento y se lanzó hacia el asfalto. La caída le provocó importantes heridas por las que tuvo que ser hospitalizada. Y, hasta el miércoles, las circunstancias del hecho eran confusas. Ya en una sala del hospital Horacio Cestino, Adriana le contó a su mamá “que (su pareja) la había sacado a golpes de la casa”, aunque el dato ya lo conocía: “La que vino primero a decirme todo fue mi nieta, si ella no hubiese hablado quién sabe lo que hubiera pasado”, manifestó.

Conforme ese relato, la menor fue hasta la casa de su tío y le avisó: “Vino el Pitu y se la llevó a mami a la fuerza”. Entonces, Liliana y su hijo fueron a radicar la denuncia a la comisaría y salieron en la búsqueda de la víctima. La encontraron a dos cuadras de su domicilio, con el rostro muy lastimado. “Me dijo que se había tirado del auto en movimiento porque él amenazó con matarla”, recordó. Según lo referido por Adriana a su progenitora, el acusado le advirtió que la iba “a llevar a la ‘picada’” para “matarla a golpes” y dejar su cuerpo “donde lo va a encontrar nadie”.

Por otro lado, explicó cómo era la dinámica en esa casa donde los que peor la pasaban eran los chicos. “Ella le tenía terror porque sabía de lo que era capaz, y los que más sufren esta violencia son los nenes, mis nietos (de 3, 6 y 14 años de edad). La más chiquita está aterrorizada de las cosas que ha vivido”, señaló Garbarino. Asimismo, detalló que el ahora detenido “tiene denuncias, una perimetral, pero igual se metía” en el inmueble. “No respetaba nada... ¿qué podía hacer ella contra semejante hombre? Mi nieta de seis me contaba que él sacaba el caño de la cortina para pegarle a su mamá”, añadió.

Por último, sostuvo: “Pienso que esto tiene que ser un final, mi hija está viva porque tuvo la voluntad y le ganó al miedo. Espero que la Justicia ahora sea otra cosa. Esto viene desde que está con él, hace como tres años, era una relación de idas y vueltas. Nosotros hablábamos con ella, pero a veces el amor es ciego”.

El caso de Adriana se suma al de otras tantas mujeres que padecieron este flagelo en los últimos días. En 73 entre 117 y 118, un hombre se metió por la fuerza en el hogar de su ex, la golpeó y ésta avisó a la Policía. El agresor terminó tras las rejas. En 69 entre 1 y 115, una joven de 19 años denunció que su novio le pegó y rompió su casa. El sujeto, además, la amenazó de muerte frente a los agentes. En 18 entre 80 y 81, ocurrió una situación igual, con un aprehendido de 22 años. Y en El Palihue, capturaron a un hombre por embestir con su moto a su ex pareja.