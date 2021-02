Cada vez más usadas en asaltos, creció el robo de motos en la Ciudad

Tres hechos delictivos ocurridos en los últimos días volvieron a encender alarmas entre los propietarios de motocicletas. Según pudo averiguar este diario, en cuestión de horas se produjeron dos atracos, que tuvieron lugar cerca del Parque San Martín y en Barrio Jardín, y un intento de robo en las inmediaciones de la Plaza Juan Manuel de Rosas.

La ola de delitos relacionada con el robo de estos vehículos comenzó el miércoles a las 16, cuando un joven de 24 años se encontraba en 57 entre 11 y 12 sacando la traba de una rueda de su motocicleta marca Honda, modelo XRE 300.

Si bien vio venir al delincuente, al que describió como “un menor de edad que no tendría más de 16 años”, jamás pensó que aquel sujeto iba hacerlo vivir minutos de angustia y nerviosismo.

“Estaba sacando la traba de la rueda cuando vi venir a un pibe con capucha y barbijo. Pasó por mi lado y pensé que iba a seguir de largo. Pero no. Se puso al lado mío, sacó un arma, me apuntó a la cara y me dijo ‘dame las llaves y el teléfono o te quemo’. Me quedé bloqueado por un segundo y después reaccioné”, contó a este diario el joven.

Según reveló la víctima, al ver la puerta de un negocio abierta corrió hacia ella para ponerse a resguardo en el local. “Me metí a una ferretería y los dueños me dejaron pasar para esconderme. El pibe estuvo varios minutos en la puerta amenazando y exigiendo a los empleados que me obligaran a salir para que le entregara las llaves y el teléfono”, indicó.

Señaló que, finalmente, tras varios minutos de tensión, el sujeto depuso su actitud y se fue.

En tanto, el viernes por la noche, alrededor de las 22, un vecino de San Carlos que se dirigía a su casa después de compartir una cena con un amigo sufrió el robo de su rodado a manos de dos sujetos que ejecutaron el atraco empleando la modalidad “motochorro”.

Según contó Luis a este diario, se dirigía por calle 57 y cuando tomó calle 28, casi a mitad de cuadra, fue abordado desde atrás por dos delincuentes que también circulaban en moto. Lo llamaron y cuando se dio vuelta tenía un arma de fuego apuntándole al pecho.

“Ni tiempo me dieron para poder escapar. Con el arma apuntándome, uno me dijo bajate de la moto. No me quedó otra alternativa. Hice lo que me pidió. Encima a esa hora no había un alma en la cuadra. El que viajaba atrás se subió a mi moto y ambos escaparon en la misma dirección”, precisó el damnificado.

En este marco, Luis decidió hacer públicos a través de EL DIA la información de la moto para que quien pueda aportar datos de la misma se comunique con el 911 o la comisaría quinta.

“Es una Motomel DLX de color negra con patente LOP 176”, detalló Luis.

Finalmente, el viernes y casi en simultáneo con el robo que sufrió Luis en la zona de Parque San Martín, una moto “desapareció” en un sector de Barrio Jardín.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 84 y 116. Según trascendió, el vehículo sustraído sería una moto marca Rouser 250 de color negra.