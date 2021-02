Kicillof: "Lamentablemente la campaña anti vacunas tuvo bastante éxito en Argentina"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó en Necochea una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus, en medio del escándalo por la vacunación VIP. El mandatario bonaerense habla en el balneario Sahara, en la ciudad de Necochea.

"Trabajamos con los 135 intendentes y el gobierno nacional y hoy podemos decir que no desbordó el sistema sanitario de la Provincia, hoy pasaron de página, no reconocieron lo que se hizo", dijo el gobernador.

Y puntualizó: "Trajimos 32 barcos de Shanghai para que no faltara un barbijo y todo eso lo afrontamos desde el gobierno bonaerense".

Sobre la campaña de vacunación, el mandatario bonarense fue contundente: "Cuando se conoció la aparición de la vacuna, muchos decían que no se iban a conseguir para el país. Se trabajó muy fuerte para conseguir no una vacuna en particular, sino que hablamos con muchísimos proveedores".

"Y ahí los que decían que no íbamos a conseguir vacunas, decían que no sirve. Dijo Carrió que la vacuna "era veneno" y no la oí decir que se había equivocado porque el negocio de fingir demencia sirve para el panquecaso", arremetió.

"Una campaña sistemática, progresiva, contundente, este era el clima, que la vacuna era un desastre, que no servía y después de sembrar dudas miserables con el único objetivo: que fracase la vacunación", puntualizó.

"Dijeron algunos que era la vacuna de descarte, que se consiguió en las penumbras, que éramos conejillos de indias detrás de un negocio. Un diputado dijo que "vacunen con la rusa al 48 % que los votó. Lamentablemente la campaña anti-vacunas tuvo bastante éxito en Argentina y ahora siguen en la misma".

En la misma conferencia, más temprano habló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien informó que los nuevos contagios de coronavirus bajaron por sexta semana consecutiva en la Provincia, luego del pico registrado en los primeros días de enero, y alcanzaron un promedio diario semanal de 2.325. "Vemos que vamos ya por la sexta semana de caída", aseguró el ministro, y señaló que se trata de "una disminución importante", tras el encuentro con intendentes de la Costa Atlántica.

De acuerdo al portal del ministerio de Salud bonaerense, ya se aplicaron 357.486 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 252.215 personas fueron inmunizadas con la primera dosis, mientras 105.217 cuentan además con la segunda.