Gina Carano dice que Disney la acosó e intimidó

Tras ser despedida de “The Mandalorian” por sus tuits, Gina Caranoaseguró estar sufriendo “acoso e intimidación” por parte de Disney. “He pasado por mucho y he visto mucho, como el acoso que ha habido. Y lo he visto antes, no soy la única que ha sido intimidada por esta empresa. Lo sé tan bien que podría compartir una historia y cambiaría las cosas en los medios de comunicación, pero no puedo hacerlo porque estaría vendiendo a un amigo”, contó Carano.

“Creo que han ido a por mi cabeza, no sé durante cuántos meses, y eso se nota. Hace un par de semanas, Lucasfilm pidió a uno de sus artistas que borrase mi personaje y pusiera otro en su lugar”, relató. “Sé que hay gente que luchó por mí, pero no consiguieron ganar”, señaló.