Polémica: los médicos de Millonarios contradijeron el diagnóstico que hizo Boca sobre Andrés Román, el refuerzo frustrado

La semana pasada Boca desistió de contratar al defensor Andrés Román luego de que la revisión médica arrojara que el colombiano padecía de una "miocardiopatía hipertrófica" pero, este miércoles, los médicos del club Millonarios (dueño de su pase) contradijeron dicho diagnóstico.

"Millonarios FC informa que se Ie practicaron exámenes especializados de valoracién médica cardiológica anuestro jugador Andres Felipe Román, que inciuyen electrocardiogroma, ecocardiograma y cardioresonancia, en la Fundación Clinica Shaior", comienza indicando el comunicado del club colombiano.

"El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de ios examenes no se puede concluir un diagnéstico de miocardiopatia hipertrófica. Complementó que 'no se cumplen otros criterios imagenolégicos iguulmente caracteristicos, además que el paciente no ha tenido sintomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempefio deportivo, asi coma tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad. ni de muerte súbita de causa no clara'", prosiguieron.

"Los exémenes tamados el pasado lunes conciuyen que 'el diagnóstico mas probable es que se trate de un corazon de atleta'", agregaron.

Siguiendo con su descargo, precisaron: "Se realizarén examenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior, para encontrar mutucianes de secuencias del ADN, que sumados a la consideración de Ios especialistas de suspender el ejercicio de alto rendimiento por 3 meses (desacondicionamiento controlado) y con exámenes adicionales cardiovasculares y fisicos, se permita alcanzor uno conclusión definitiva".

Por último, indicaron: "Millonarios FC, siguiendo las practicas y protocolos de su DCARF (Departomento de Ciencias Aplicadas al Rendimiento en el Fútboll) hara el acompañiamiento integral multidisciplinario durante este proceso".