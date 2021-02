Intensa búsqueda de un asesino en Romero: “Tenía que estar detenido”

Con un barbijo negro y lágrimas en los ojos, Valeria Ledesma (34) grita “Justicia” antes de procurar poner en palabras cómo fue que una discusión terminó en un segundo con su esposo herido de muerte. Relata también cómo lo llevaron -ya inerte- en una moto al hospital de Romero y reclama que detengan al responsable para conseguir lo que vuelve a pedir a gritos -Justicia-, ella y quienes la rodean en ese sector de Melchor Romero donde pasó todo.

Lo que pasó es lo que este diario contó de manera exclusiva en su edición de ayer, el asesinato de Juan Manuel Pérez, de 38 años, en su casa de 177 y 526. La primera versión oficial aludía a la ocupación de una casa como motivo de enfrentamiento de dos hombres, uno de los cuales sacó un cuchillo que clavó en el muslo izquierdo del otro, causándole una hemorragia que lo dejó sin chances de sobrevida.

“A nivel región inguinal izquierda se observa desgarro y laceración de arteria y vena femoral izquierda”, detalla el informe preliminar de la autopsia que ayer se le practicó al cuerpo de Pérez, mientras cuatro grupos de la DDI La Plata se desplegaban por la zona en busca del principal acusado, un hombre con abultados antecedentes que -según contaron distintas fuentes- no debía estar libre.

Fuentes oficiales mencionaron un arresto domiciliario, mientras que los familiares de Pérez denuncian que “tenía que estar preso en Magdalena, no volvió y lo buscaban con pedido de captura”.

“La persona que me lo mata está siendo buscada por la policia”, confirmó ayer a este diario la mujer de la víctima desde hace 9 años, antes de detallar que el crimen ocurrió alrededor de las 7 de la tarde del martes pasado, cuando el agresor se presentó en el lugar e increpó a Pérez porque “todos en el barrio le habíamos pedido que se fuera, pero mi marido fue el único que le hizo frente”.

“Juan Manuel le dijo que no iba a pelear, y el otro me lo apuñaló sin mediar palabra”, lamentó Valeria con la voz quebrada, “lo hirió en la ingle. Le reventó los vasos sanguíneos”.

El homicida no estaba solo sino con su pareja, una joven mayor de edad que también fue trasladada al hospital Alejandro Korn con algunas contusiones que recibió en la refriega y no pusieron en riesgo su vida, aunque ayer continuaba internada. Se esperaba su declaración en las próximas horas.

La situación de Juan Manuel, en cambio, era crítica. Tanto, que los allegados decidieron no esperar a la ambulancia y llevarlo en lo que tenían a mano: una moto. No alcanzó. Llegó muerto. Como se informó en la edición de ayer, en la guardia se registraron algunos incidentes con el personal sanitario, al calor de los ánimos del momento. Un clima parecido se vivía ayer a la tarde en el barrio, donde vecinos, familiares y amigos de Juan Manuel decidieron movilizarse para pedir la captura del imputado y Justicia, con pancartas y resueltos a quemar cubiertas.

“Vamos a cortar la avenida 520”, ratificó Valeria, antes de profundizar en los antecedentes del sujeto que ahora está prófugo por “homicidio”.

“Lo buscaban por violencia de género, lo echaron de todos lados y acá le hicimos un lugar, pero ahora queríamos que se fuera” porque era problemático, explicó la mujer, “y mató a mi marido”. Valeria no tuvo hijos con Juan Manuel, pero a los cuatro de una pareja anterior “él los amaba con el alma”, dijo.

“A mi me arrancaron el corazón y lo único que pido es que esto no quede así. Quiero justicia”, cerró, antes de que la angustia le cerrara la garganta.

La víctima se ganaba la vida como cooperativista. En un mano a mano que mantuvo con EL DIA antes de descompensarse por la tristeza, su padre reconoció: “Nunca pensé que iba a pasarme esto”.

“Queremos que se termine de una vez por todas que todas estas ratas inmundas queden libres. ¿Tengo que salir a matar ahora?”, se preguntó sin esperar que alguien respondiera y antes de responder a la pregunta de cómo era su hijo. “Si digo que era bueno seguro que me van a decir ‘era chorro, era esto, era lo otro’. ¿Estuvo preso? Si, fue chorro señores, y estuvo preso, no se lo voy a negar. Pero después salió e hizo una nueva vida con su pareja. Estaba haciendo su casa con sus propias manos, todo a pulmón. Él hizo su casita, él se rompió el lomo, él la hizo, no le robó a nadie”, enfatizó. Desconsolado por la muerte de su hijo, Pérez debió ser asistido por personal médico luego de sufrir un ataque de nervios.

El fiscal Martín Almirón (UFI 8) instruye la causa y ordenó medidas para capturar al prófugo.