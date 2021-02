Interna en el frente de los hijos: por qué se disolvió el grupo de WhatsApp de los chicos de Diego

Tras la muerte de Diego Maradona, Jana creó un grupo de Whatsapp con sus hermanos Dalma, Gianinna, Diego Junior y la mamá de Dieguito Fernando, Verónica Ojeda, para debatir sobre diferentes cuestiones relacionadas a su padre y la sucesión. Fue un período de “pax romana” entre cinco que tuvieron varios encontronazos en el pasado, pero que se encuentran en la otra vereda del famoso “entorno” del Diez, al que responsabilizan de la muerte del crack. Pero, claro, la paz duró poco: se filtraron varios mensajes del grupo, bastante escandalosos, y el mismo se terminó disolviendo.

Los mensajes aparecieron ayer, y allí se revelaba, por ejemplo, que una de las cajas fuertes de Maradona había sido falseada. También, que Dalma y Gianinna no están contentas con la forma en que la fiscalía lleva el caso.

“No voy a permitir que este sea un caso para la tele y nos tengan boludeándonos”, lanza una, y su hermana acota que “cuidemos las formas y la exposición del caso. Tengo un hijo de 11 años que lee y escucha. No se merece que cualquiera diga que su abuelo se podría haber salvado de haber hecho las cosas distintas”.

EL PRINCIPIO DEL CONFLICTO

Gianinna cuenta que Morla no le atiende el teléfono y que cuando finalmente lo hizo, le preguntó “¿de parte de qué hermanos me llamás?”. “No puede ser que este hdp nos forree así, algo hay que hacer”, lanza Dalma.

Pero no todo es contra los de afuera: al parecer, Dalma y Gianinna se enteraron por los medios que Jana pidió en diciembre que se abra la sucesión. “Creí que habíamos quedado que nos presentábamos todos juntos en el mismo lugar”, reclama Dalma. “Es que para Gustavo (su abogado) no se debía tramitar en San Isidro y quizás para los abogados de otros debería ser en otro lado. Por eso queríamos charlar antes de que cualquiera se presente”, dice Jana.

“Me hubiera gustado no enterarme por la tele, ya arrancamos mal, pero bueno, evidentemente las cosas van a ser así”, dice la hija de Villafañe. La joven les pide disculpas por no avisarles. La actriz le contesta de manera contundente: “Con las disculpas no ganamos nada, porque vos sola te presentaste en otro lado. Lo único que hace esto es demorar las cosas”.

Comienzan a partir de allí las quejas recurrentes por filtraciones en el grupo, particularmente las discusiones con Morla que aparecieron en el programa de Rial: Gianinna argumenta que solo pasó el mensaje al grupo, y, en un momento dado, Dalma lanza: “Lamentablemente, este grupo no va más. Es el único lugar donde estaba el audio. Nos comunicamos individualmente”.

La siguió Gianinna y eso implicó que el grupo desapareciera. Sin embargo, los cinco hijos reconocidos de Diego siguen en contacto, intentando presentar un frente unido en lo que promete ser una larguísima por los bienes que dejó Diego Armando Maradona.