Estudiantes cerró a Noguera, espera por Rodríguez y busca cumplirle más deseos al Ruso

El Pincha continúa activo dentro de un mercado de pases que comienza a arrojar las primeras novedades. Y tal como anticipó este matutino días atrás, finalmente se llegó a un acuerdo con Fabián Noguera, y el ex Santos y Banfield ya estampó la firma para volver a vestir la camiseta de Estudiantes por los próximos 18 meses. Según informó la institución albirroja, el defensor llegó con el pase en su poder luego de desvincularse del “Peixe” brasileño horas antes de la final de la Copa Libertadores que terminó consagrando a Palmeiras por sobre Santos.

De esta manera, Ricardo Zielinski sumó su primera cara nueva para la defensa, una de sus principales preocupaciones. Sin embargo, la CD busca más nombres en distintas zonas del campo para complacer al flamante DT que pidió por un lateral por izquierda, un volante creativo y un delantero de área, si es que Federico González, pretendido por varios, deja la institución.

Así, Noguera, próximo a cumplir 28 años, cerró su regreso al Pincha, Club en el que jugó durante el 2018, siendo partícipe de 18 partidos y convirtiendo dos goles. Además, y en un detalle no menor, el Ruso sumó altura (1,91m.) para la última línea, algo clave en la utilización de la pelota parada, una de las armas predilectas del flamante DT de Estudiantes.

Juan Manuel Insaurralde, otro de los nombres apuntados para la defensa albirroja

HOY FIRMARÍA EL “CORCHO”

En otro orden de cosas, el otro de los refuerzos con quien ya estaba todo arreglado y sólo restaba la firma, Jorge “Corcho” Rodríguez, lo haría durante la jornada de hoy, para ponerse finalmente bajo las órdenes del cuerpo técnico que lo espera en City Bell.

El ahora ex volante de Banfield, de 25 años, fue una de las gratas sorpresas de la última Copa Diego Armando Maradona dentro de un Taladro que disputó la gran final contra Boca.

DOS NOMBRES EXPERIMENTADOS PARA UN ÚNICO LUGAR

De un tiempo a esta parte, han sido varios los apellidos apuntados para sumar a la última línea del equipo. Sin embargo, todo parece indicar que se reducirá dos, con situaciones similares.

Tanto Jonathan Maidana como Juan Manuel Insaurralde son del gusto del cuerpo técnico y podría llegar con el pase en su poder, al igual que Noguera.

No obstante, las situaciones de ambos difieren en cuanto a los tiempos. Mientras que Maidana, libre del Toluca, espera por el llamado o no de Gallardo para ver si está la posibilidad de regresar a River, Insaurralde debe finalizar su participación con el Colo Colo chileno, al cual le quedan dos fechas. Con ambos ha habido contacto pero con el ex Newell´s, los números están cerca y podría terminar vistiendo la camiseta de Estudiantes.