“Quiero que se respeten los derechos de mis hijas”

Después de casi 10 años de matrimonio, Roxana Jaimes se separó de su pareja cansada “de los malos tratos”, según le contó a EL DIA. En 2017 empezó a denunciarlo ante la Justicia “porque me amenazaba y me hostigaba en forma constante”, añadió. Hasta ese momento, Jaimes creía que ella era “la única víctima de él”. Sin embargo, en una charla con su hija de seis años comprobó una realidad mucho peor.

“La más chica (tiene otra hija de nueve años) un día me dijo ‘papá me lastimaba la cola’ y yo no lo podía creer. Lo único que me salió hacer fue decirle que era muy valiente por contarme eso, y entonces su hermana tomó coraje y me dijo que a ella también le había pasado”, detalló la mujer.

Luego de la aberrante revelación, Jaimes radicó la denuncia correspondiente en la UFI Nº 11 por “abuso sexual agravado por el vínculo”. La Cámara Gesell se la hicieron en la misma fiscalía, “y el juez de garantías Pablo Raele dio nulidad, así que hay que volver a revictimizar a mis hijas”, lamentó. “Parece que benefician al abusador y vulneran los derechos de dos criaturas”, reclamó.

Por último, señaló que debería “estar preso con tantas pruebas que hay, es peligroso”.