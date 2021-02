La chicana de Moria Casán a Rocío Oliva: "Mucha agua oxigenada para 'arrubiarse' y pocas neuronas"

La noticia de que el Gobierno Nacional invitó a famosos a vacunarse para “dar confianza” al resto de la población causó indignación en muchas personas y una catarata de críticas en las redes sociales. Moria Casán, quien hizo público que había sido invitada a vacunarse por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, acudió a su cuenta de Twitter para expresar su descargo y enojo por los comentarios que circularon en las últimas horas.

"Soy una ciudadana argentina que le debe todo a este maravilloso país que amo. Es en donde pago mis impuestos, me mantengo desde los 12 años, y lo primordial en mi vida siempre ha sido mi salud, lo cual me permite transitarla con alegría, tesón, disciplina y profesionalismo", manifestó Moria.

Luego de este escándalo, Rocío Oliva, quien trabaja como panelista en Polémica en el Bar, se refirió a lo que había pasado con Moria y expresó: "En realidad la vacuna no sé si es para los famosos, la vacuna es para la gente que está sobre la primera línea, todos los días en terapia. Yo creo en un médico, en un infectólogo, no en un actor o una actriz".

La One escuchó estas palabras y señaló su enojo con la ex de Diego Maradona: “Solo califiqué cuando quería hablar mierda del Diez, me llamó por teléfono tipo cholula para que le hiciese una nota”. “Mucha agua oxigenada, para arrubiarse, ¿viste? Le quedó media neurona para jugar a la pelota”, dijo y en otro posteo agregó: “Me impresiona mi fama”.