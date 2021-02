Mascotas envenenadas agravan el drama de la inseguridad

Una finca ubicada en Ruta 36 y 502 se convirtió en escenario de un intento de asalto, en el que delincuentes volvieron a emplear la brutal modalidad de envenenar a los perros para evitar ser detectados durante su desembarco en el lugar.

El envenenamiento, método que los ladrones vienen aplicando desde hace varias semanas en quintas de Abasto, Olmos, Etcheverry y en Parque Pereyra, no fue el único factor que se repitió en esta ocasión.

También la elección de la víctima: un productor del cordón hortícola. Ahora se trató de un agricultor de origen japonés, quien sufrió en las últimas horas la pérdida de un perro Rottweiler luego de que al menos cuatro sujetos le arrojaran alitas de pollo embebidas con una sustancia tóxica de origen desconocido, que terminaron provocándole la muerte.

Esta acción formaba parte de un plan que tenían los delincuentes para desvalijar la vivienda. Así lo cree el propio productor, que ayer dialogó con este diario y contó lo sucedido.

La Policía se llevó una muestra del pollo envenenado para saber qué sustancia usaron

Según pudo ver en las cámaras de seguridad instaladas en su casa, “alrededor de las 12, de una camioneta Ford Ranger o Amarok de gran porte bajaron cuatro personas que comenzaron a merodear la zona. Luego, como a la 01.30 de la madrugada, empezaron a tirarle el cebo a los animales”.

El damnificado también pudo ver en las imágenes que una vez que los perros cayeron tumbados producto de la intoxicación, los sujetos saltaron una reja y se metieron en su quincho.

“Tenemos un freezer y confirmamos esta mañana -por la de ayer- de que habían estado allí, porque encontramos un pote de un kilo de helado abierto”, recordó.

En la misma línea indicó que “pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta de su presencia” y advirtió que “incluso llegaron a cargar a los dos perros envenenados y sacarlos de mi propiedad para terminar abandonándolos en un descampado”.

Para el productor “fue clave el accionar policial para desactivar el golpe”. “Advertimos que estaban dando vueltas en el terreno, llamamos al 911 y llegaron a los cinco minutos unos cuatro patrulleros. Se ve que se sintieron intimidados con las luces de los patrulleros y llegaron a escaparse ante de que los atraparan”, sostuvo.

Con respecto al intento de robo, el vecino proyecta que los ladrones “estaban esperando que saliera de la casa para golpearlo y entrar”. “Para mi andaban buscando dinero, teléfonos o alguna cosa chica que se pudieran llevar fácil”, destacó.

TRISTEZA Y PREOCUPACIÓN

Si bien en esta ocasión los ladrones no lograron cumplir con su cometido de ingresar a la propiedad para robar, la familia quedó, igualmente, sumergida en un clima de tristeza por la pérdida de su mascota y, al mismo tiempo, preocupación porque sienten que han quedado en un estado de vulnerabilidad frente a futuros ataques.

“La muerte de ´Balú´ no solo ha causado un dolor muy grande porque lo criamos desde que era un cachorro. También nos sentimos un poco vulnerables, porque ´Balú´ era el que avisaba, el que nos cuidaba”, indicó el damnificado.

“Apenas llegó la policía, nos pusimos a buscar a los ladrones. Se ve que tuvieron una rápida reacción, porque no pudimos ni verlos. Estimo que aprovecharon el campo abierto para escapar y después se habrán vuelto a encontrar con la camioneta que los trajo hasta acá”, rememoró.

Al mismo tiempo contó que fue en esa recorrida que halló a sus dos perros Rottweiler tirados en el suelo.

“Los habían dejado tirados en el descampado, entre los matorrales. Los trajimos rápido y le metimos por la boca un puñado de sal, aceite, leche y huevo crudo. La hembra llegó a vomitar y se salvó, pero el macho no respondió. Se ve que comió muchas alitas”, dijo el productor apenado.

Según reseñó el agricultor, se trata del tercer robo que sufre en los últimos diez años y del tercer perro que le matan por envenenamiento.

En este marco, este vecino de Abasto no descarta que la sustancia que estén empleando los ladrones para cortar la vida de los canes sea “un poderoso agroquímico”, que se utiliza para combatir plagas en los sembradíos.

“La característica llamativa que tiene este veneno es que casi no tiene olor. Por eso los perros caen en las trampas tan fácil. La policía se llevó una muestra para estudiar la sustancia y establecer de qué se trata”, explicó.

NO DESCARTA DEJAR EL PAÍS

Con respecto a la situación que vienen atravesando los productores de la Región con la ola de robos, señaló que no descarta regresar a su país.

“Hace años estuve en Japón. Me fui para la crisis del 2001 y luego regresé. Hoy por hoy si pudiera me volvería. Yo creo que uno de los motivos por los que me iría del país sería por la inseguridad”, detalló.

Y añadió: “Vos trabajás, trabajás y trabajás para que te roben. Salís a pasear, te roban. Estás en tu casa, te roban. Hace años que estamos así. Nunca se sabe qué va a pasar acá. Yo trabajo para mis hijos, porque algo les quiero dejar, pero como viene la mano no sé si voy a poder”.