Carrió y Jorge Macri, tras el armado opositor

Fuertemente distanciados durante largo tiempo, Jorge Macri y Elisa Carrió decidieron al menos abrir un paréntesis en esa relación distante. Y se reunieron para analizar el armado bonaerense de Juntos por el Cambio con vistas a los comicios legislativos de este año.

El intendente de Vicente López estuvo acompañado por su par de Lanús, Néstor Grindetti, quienes llegaron hasta Capilla del Señor, donde reside la líder de la Coalición Cívica. También participaron los referentes de la CC Marcela Campagnoli, Andrés De Leo y Maricel Etchecoin.

“Fue un encuentro cordial, en el que se analizó el armado en la Provincia”, dijeron fuentes de ambos espacios. Juntos por el Cambio aparece sin un liderazgo claro en la Provincia, ante la incertidumbre que genera la indefinición de María Eugenia Vidal en relación a si será candidata a diputada nacional.

Vidal podría decidir no competir, situación que deja no sólo una vacante de peso sino que también genera una redefinición de roles ante la salida de la escena bonaerense de la figura más taquillera de la oposición. En ese marco, tanto Carrió -que dijo que podría ser candidata a diputada nacional por la Provincia- como Jorge Macri -que aspira a ser gobernador pero no descarta encabezar en este turno la nómina bonaerense- se plantarían como un dique de contención ante la eventual llegada a la Provincia de Diego Santilli, impulsado por Horacio Rodríguez Larreta.