Yanina Latorre pudo volver de Miami pero tuvo un incidente con su vecina: "La voy a matar"

Luego de varias reprogramaciones de su vuelo, finalmente Yanina Latorre pudo regresar desde Miami en las últimas horas y compartió en su cuenta de Instagram cómo fue la vuelta. Pero, además, contó que al llegar a su casa tuvo un incidente: el perro de la vecina atacó al suyo.

“Todavía no me peleé con nadie pero tengo una calentura que me llevan los mil demonios”, indicó en sus historias de Instagram, algo que generó curiosidad en sus seguidores. Allí contó: “El perro de la vecina atacó a Toto. Casi lo mata”.

Aún con el enojo a flor de piel, lanzó: “Pobre Toto, no saben lo que es. Una laucha. Voy a matar a la vecina”.

En relación a cómo fue el viaje de regreso, relató: “¡Llegué a casa! Muy bien, bajé del avión muerta, se ve que me está pegando la noche en el avión. Bajé del avión, había poca gente, me abrieron todas las valijas, nada. ¿Qué buscan cuando te abren las valijas? O tienen un fetiche de ver bombachas, ropa y corpiños, o buscan que trafiques electrónica”.

Y añadió: “En el aeropuerto cuando bajas te agarran unas chiquitas de sanidad y te dicen, recuerde que tiene que estar en su casa siete días. Amorosa. Me preguntaron si vivía en Capital o en Provincia. Listo, a los de Capital los hisopan, ¿por qué tanta discriminación?”.

Por último, contó cuándo vuelve a trabajar en televisión: “No olvidemos, estoy en cuarentena hasta la semana que viene. Hasta el miércoles encerradísima. El jueves retorno a LAM. Son siete días de cuarentena”.