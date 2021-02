El femicidio que conmociona a Rojas: quién es el policía acusado de matar a Úrsula Bahillo

Una joven de 18 años fue asesinada de unas 10 puñaladas en un femicidio ocurrido en la ciudad bonaerense de Rojas por el que quedó detenido su exnovio, un policía bonaerense, lo que generó la noche del lunes una protesta frente a la comisaría local donde hubo destrozos y disparos de balas de goma, informaron fuentes policiales y judiciales.



La víctima fue identificada como Úrsula Bahillo (19), hija de un comerciante local, quien fue encontrada muerta con golpes y puñaladas la noche del lunes, cerca de las 20.30, entre pastizales de un campo, a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros a las afuera de Rojas, sentido a la vecina ciudad de Salto.



Por el femicidio está detenido su expareja, Matías Ezequiel Martínez (25), un oficial de policía bonaerense que estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre del 2020 y que se autolesionó luego del hecho.



Lo que los investigadores tratan de establecer ahora es si Martínez (25) citó allí a Úrsula o bien pactaron un encuentro para solucionar cuestiones relativas a su vieja relación y a las denuncias que la víctima había radicado contra él por violencia de género.

El policía, que se desempeña en un Destacamento de San Nicolás pero estaba con licencia psiquiátrica hace unos cinco meses, fue detenido y quedó a disposición de la justicia acusado de "homicidio calificado por violencia de género" (femicidio), delito que prevé prisión perpetua.



Los voceros consultados indicaron que Martínez, el lunes a la mañana, fue notificado sobre la violación de la perimetral y de la denuncia de la misma Bahillo y su madre en la Comisaría de la Mujer.



En redes sociales, algunas amigas de la víctima publicaron capturas de pantalla con mensajes de la propia Úrsula en los que, entre otras cosas, contaba: "Me re cagó a palos mal", " siete meses me pegó", "me callé siempre" y "hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié".



El caso es investigado por el fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, y por la ayudante fiscal local, Nora Fridblatt.