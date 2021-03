El Gobierno avanzó con una denuncia por "defraudación" contra Macri

Finalmente el Gobierno avanzó con una "querella criminal" contra Mauricio Macri y los funcionarios que participaron del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, tal como lo había anunciado el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

En una presentación del jefe de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, se acusó a Macri y a los funcionarios que participaron de las negociaciones con el FMI por "defraudación" al Estado argentino. La denuncia recayó en el juzgado federal número 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Además de Macri, según pudo saber EL DIA, la denuncia del organismo dependiente del Poder Ejecutivo también apuntó contra el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne; el ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central, Luis Caputo; y otros dos ex titulares del BCRA, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

"Recibido el Informe de Auditoría de la Sindicatura General de la Nación ´Análisis de los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018´; en el actual estado de las actuaciones nos encontramos en condiciones de realizar una primera evaluación de su contenido, sin perjuicio de su prosecución. Adelantamos desde ya que de los hechos enunciados en la documentación remitida por el BCRA y la SIGEN surgen elementos suficientes para sospechar que configuran varios delitos de acción pública", se indicó en la denuncia de la OA.

El texto firmado por el ex fiscal Crous agregó que "este informe constituirá además formal denuncia en los términos del art. 174 y siguientes del CPMP; la que se remitirá -por razones de economía procesal- al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 en la causa nro. 3561/2019 ´Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública´, puesto que, según información pública, en dicha sede judicial tramita un sumario cuyo objeto reúne varias denuncias por hechos total o parcialmente coincidentes con los que aquí se denuncian".

La denuncia original la había presentado el director del Banco Nación Claudio Lozano. Y además de la jueza Capuchetti, también investiga en la causa el fiscal federal Franco Picardi.

Más allá de los argumentos jurídicos, en términos políticos el Gobierno y por extensión, también la coalición oficialista Frente de Todos, acusa a Macri de haber recibido 44.000 millones de dólares en desembolsos del FMI entre 2018 y 2019 para "financiar su campaña de reelección" que, de todos modos, no se concretó.

Tanto el presidente Alberto Fernández como la vice Cristina Kirchner afirmaron públicamente que el ex mandatario estadounidense Donald Trump influyó para que el organismo otorgara un salvataje a la administración Macri para preservar políticamente a uno de sus principales aliados en Sudamérica.

En este contexto, la OA presentó ayer la denuncia contra el ex presidente y sus funcionarios por "administración fraudulenta", en la que sostuvo que "los imputados ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, que en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado".