"Tu cuenta podría ser suspendida": otro anzuelo que tiran los ciberestafadores

"Detectamos un comportamiento sospechoso en tus últimas compras. Por eso, necesitamos que realices una verificación de identidad para que podamos saber más de vos y puedas seguir operando con normalidad. Hazlo dentro de las próximas 2 horas para evitar que cerremos tu cuenta". El e-mail va dirigido a los que operan con algunas de las plataformas de compra y venta por internet, pero no proviene de ninguna de esas empresas. Es una "página espejo" o "pishing", un método que los ciber delincuentes utilizan para conseguir información personal, contraseñas, datos de tarjetas de crédito y números de cuentas bancarias.

Llevarles el apunte es abrir las puertas de un infierno de vaciamiento de cuentas bancarias, pedidos de préstamos o adelantos de haberes.

Es otra de los anzuelos de que los ciber estafadores tiran a lo que consideran un océano de víctimas en condiciones de "picar".

El nuevo anzuelo de los ciber estafadores está dirigido a quienes habitualmente hacen ese tipo de operaciones y en consecuencia tienen cuentas en esas plataformas, como Mercado Pago, Mercado Libre, OLX, Marketplace u otras similares.

Para esas personas perder la cuenta o sufrir un bloqueo es un fastidio y es la razón por la que suelen responder con rapidez al aviso que, en tono paternal, les llega por mail: A veces es una amenaza en tono paternal, onda "queremos protegerte" y en otras directamente es una especie de ultimátum: "hazlo (validar identidad) en los próximos minutos para evitar que te suspendamos". Validar identidad es, ni más ni menos, que "contarle" todo al ciber estafador, todo lo necesario para causar un daño económico.

Los mensajes por e mail parecen enviados por las empresas que hay detrás de las plataformas de compra venta, pero no lo son.

El el caso de Mercado Libre, la cuenta que se ve adjunta al mensaje suele ser vmusie@esne.com; vnus@eins.com; gmsiqs@sneg.com; vksun@sknvie.com; vaids@valsiqg.com; slmgiq@asing.com entre muchas otras cuentas "pishing" para simular ser las de las empresas verdaderas.

La mayoría de los ataques de phishing comienzan con la recepción de un correo electrónico o un mensaje directo en el que el remitente se hace pasar por un banco, una empresa u otra organización real con el fin de engañar al destinatario.

"No hay que responder, ni mucho menos acceder al sitio al que se pretende conducir a la persona para validar datos. Si se posee una cuenta en una de esas plataformas lo que se debe hacer es chequear el estado de la cuenta directamente en esos sitios", aconseja un experto.

OLA DE "TRANSFERENCIAS DE MÁS"

En las últimas horas, en tanto, se conocieron más y más casos de estafados mediante el cuento de "te transferí dinero de más", que viene dejando el tendal entre personas que han accedido a plataformas de compra-venta para ofrecer un mueble, una heladera, una mesa o cualquier otro objeto que han tenido intenciones de vender.

La maniobra consiste en fingir estar interesado en un artículo ofrecido a la venta y transferir dinero de más para luego reclamarlo en forma de desesperada. A partir de ahí, se extiende una telaraña que termina conduciendo al estafado a un cajero automático para que genere un nuevo usuario y claves. Con esa información, el estafador se hará un pic nic.

"Tenía cama antigua de esas de roble y decidí publicara en Facebook a $6.000. Me llamó una chica interesada que enseguida me dijo que me pasaba con el esposo que entendía más del tema. Me tuvo un largo rato en el teléfono contándome que era militar, que estaba en Campo de Mayo, que la cama la quería para una casita en la costa. La verdad, un actorazo el tipo. Al día siguiente me llamó afligido y hablándome pestes de la esposa porque se había confundido y en lugar de $ 6.000 me había trasferido $60 mil". La victima es D.G., 55 años, docente jubilada, vecina de Berazategui y ahora endeudada en un crédito de $500.000 que -de no prosperar su reclamo al banco a través de la Justicia- deberá pagar $23.000 por mes hasta el año 2027.

Lo que siguió para D.G. fue un embrollo de llamados de un supuesto banco, con mensajes sobre "dificultades" para recibir la devolución del dinero y, entre tanto, el angustioso reclamo del supuesto militar que, cuenta D.G. "hasta llegó a decirme que iba a hacerme llegar un obsequio por mi amabilidad y predisposición a devolverle el dinero de más".

"Ahora me da vergüenza contarlo pero después de haberle dado el nuevo usuario y las claves desde un cajero automático, me fijé y nunca me habían transferido los $60.000. El recibo que me había pasado por WhatsApp era falso", dice D.G. entre la vergüenza y la tristeza porque ni los $ 50 mil que tenía en la caja de ahorros le dejaron.

AMENAZAS Y EL CUENTO DEL CORRALÓN

Al platense Pablo le pasó con una cama que ofreció por la plataforma OLX y terminó con al cuenta pelada y un préstamo de $1.000.000 y lo mismo casi le pasa a su vecino, Mauro con una heladera que puso a la venta en Marketplace a $8.000.

"El que llamó me dijo que iba a venir su papá a buscarla y que le diera el CBU para la seña. Yo le dije que no era necesario, que viniera con el dinero y listo. Pero el tipo insistió tanto que al final dije, chau, le doy el CBU y se lo di. Al rato me dijo que me había transferido por error $80.000 y cuando me fijo en la cuenta era mentira. Lo llamé varias veces y no me atendió y al final cuando lo hizo le dije que yo no había recibido ningún depósito. Y la respuesta fue una larga puteada y me cortó", contó Mauro que en los días siguientes recibió otros llamados intimidatorios de números telefónicos de Córdoba y Rosario.

"Me decían que eran de un banco. Les corté y los bloquee a todos", dijo.

Lo que le pasó a Camila B. es otra variante de las estafas que andan por internet y las plataformas de compra y venta. El aviso decía que "por cierre definitivo", un corralón de materiales vendía todo más barato.

Camilla se comunicó y acordó la compra de dos pallets de ladridos, 20 bolsas de cemento y 6 de arena. Le dieron las instrucciones para que pagara por Mercado Pago. Pero los $26.000 que envió a esa cuenta desaparecieron porque el estafador generó otro usuario y el dinero se "perdió". Camila hizo la denuncia en la DDI La Plata y recién se la tomaron después de comprobar que el estafador la había bloqueado.

"Me corrió con que era el último día para pagar, y yo le creí. Al otro día ingresó el pago por la demora del Pago Fácil en ingresarlo y el supuesto dueño del corralón me dijo que como entró tarde, la Afip retuvo los materiales. Y ahí yo ya empecé a dudar porque Afip no se mete con las cosas materiales, te controla de forma virtual, no te retiene el camión. En ese momento hablé con el supuesto vendedor para pedirle que cancele la operación y me agredió", contó Camila que enseguida se fue a la comisaría Tercera de Los Hornos desde donde la mandaron a la DDI de La Plata.

"Ahí me dijeron que hasta que el estafador no se desapareciera o hasta que yo perdiese a forma de comunicarme con él no podía considerarse estafa. Frustrada, volví a mi casa y comencé a llamar por teléfono a Mercado Libre y Mercado Pago, que se paseaban la pelota por decirlo de alguna manera y ninguno se hizo cargo de la situación. Tal parece que un usuario de su aplicación usa los códigos de pago para estafar a la gente", agegó Camila que advirtió que el supuesto corralón que cierra y remata todo, sigue ofreciendo sus "ofertas" en otras plataformas.

"Desde la defensoría al consumidor me tomaron la denuncia contra Mercado Pago por no hacerse cargo de la situación", cerró Camila.