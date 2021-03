Avance kirchnerista en el PJ, con mensajes en clave electoral

El cierre de la lista de unidad del PJ bonaerense liderada por Máximo Kirchner dejó algunos costados para el análisis en relación los equilibrios de poder y la definición de las candidaturas de cara a las elecciones legislativas de este año y una posible proyección hacia 2023.

En el caso de La Plata, la nominación de los cuatro consejeros que se integrarán a la conducción partidaria importan tanto desde lo gestual como en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder real en el principal partido de la oposición. Significan, además, una ratificación de la fuerte preponderancia del kirchnerismo sobre el resto de los actores del peronismo platense, que al menos en este cierre aparecen relegados.

Un primer costado de análisis indica que el kirchnerismo hizo su propio equilibrio en la definición de los consejeros. Colocó al tope de la lista a la diputada provincial de La Cámpora Florencia Saintout y en segundo a la concejal y funcionaria nacional albertista Victoria Tolosa Paz. Ambas, se sabe, mantienen una larga puja por el liderazgo del Frente de Todos.

Saintout y Tolosa Paz apuntan al mismo objetivo: ser candidatas a intendente de la Ciudad en 2023. Claro que podría haber una estación intermedia de confrontación por la cabeza de la lista de diputados provinciales este año.

Ambas dirigentes ya chocaron en 2019 y la diputada se impuso por escaso margen sobre el armado de la concejal. Pero aquella disputa no quedó saldada.

El tercer consejero provincial por La Plata es Julio Alak. Se trata del rentrée formal del ministro de Justicia bonaerense y ex intendente a la política vernácula ahora, se dice, como armador del gobernador Axel Kicillof.

No es la única novedad de este cierre. El cuarto consejero es el ministro de Desarrollo Social Andrés “Cuervo” Larroque, que de esta forma comienza a hacer pie ya en forma más decidida en la política platense luego de que se mudara desde hace algún tiempo en Villa Elisa. El dato es fuerte porque hace algún tiempo en el propio Frente de Todos se especuló con una eventual postulación para 2023 de otro de los jefes camporistas.

Este esquema de “toma todo” del kirchnerismo terminó relegando a otros sectores del PJ platense. Por caso, de los actuales consejeros por La Plata sólo logró sobrevivir el ex concejal Gabriel Bruera, pero como primer suplente. Otro de los consejeros, Gonzalo Atanasof, no apareció en la lista. Tampoco la sindicalista Susana Mariño. Los gremios debieron contentarse con el segundo cargo suplente para la dirigente del Turf, Nancy Riquelme. El cuarto consejero es Fabián Lugli, que no tenía chances alguna: ahora trabajando junto a Julio Garro.

El póker de nombres que aportó el PJ platense al consejo partidario quizás esconda más de una de las cartas que el Frente de Todos jugará este año. Y acaso perfile cómo viene la puja para quedarse con la candidatura más preciada: la de intendente en 2023.