La singular respuesta de Cafiero a los incidentes en Olivos: "Hasta donde yo vi, ellos habían llegado antes"

La convocatoria del sábado contra el escándado por la vacunación VIP tuvo un pico de tensión y violencia nada menos que en la puerta de la Residencia de Olivos. Un grupo identificado con remeras de la CGT y afiliados al sindicato de los fleteros desplegaron banderas se ubicó en el acceso sobre la Avenida Maipú.

Y fueron los mismos que actuaron de manera violenta y a los golpes cuando los manifestantes comenzaron a llegar respondiendo a la convocatoria hecha desde la oposición. Uno de los videos que más circuló por las redes sociales muestra a uno de los gremialistas corriendo a un hombre mayor, al que alcanzó y llegó a golpear. Pero no fue el único incidente.

Una mirada singular sobre lo sucedido fue la que aportó esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien al ser consultado al respecto relativizó los hechos y dijo que "hasta donde yo vi, habían llegado antes ellos", refiriéndose a los militantes oficialistas que actuaron como una fuerza de choque.

"Está mal todo tipo de violencia, sí, claramente, y no la justifico para nada, pero eso hay que ponerlo en contexto. No estuve en el lugar, no séd qué sucedió, vi imágenes y creo que ustedes también", dijo livianamente.

Cafiero habló de un "enfrentamiento entre simpatizantes" y en ese marco fue que dijo que quienes apoyaban al Gobierno "habían colgado banderas. Hasta donde vi, habían llegado antes ellos", como si se hubiera tratado de una disputa de territorio.

El jefe de Gabinete sí tuvo palabras más contundentes cuando se refirió a la polémica intervención realizada ante la Casa Rosada con bolsas mortuorias que llevaban nombres de distintos dirigentes del Frente de Todos, algo que fue repudiado por los mismos dirigentes de la oposición que habían convocado a la manifestación. Pese a que tampoco estuvo presente, ya que se encuentra aislado por ser contacto estrecho de la ministra de Salud Carla Vizzotti, quien dio positivo de coronavirus, Cafiero señaló que "lo único que hacen el promover el odio y enojar más a los que están enojados". "El año pasado fue muy visible el discurso de odio promovido y donde no se corta a tiempo lo único que hace es enojar más a los enojados y angustiar más a los angustiados y ese agite radicaliza posiciones".