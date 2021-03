Wado De Pedro dijo que el Poder Judicial "tiene que escuchar" y "transformarse"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, sostuvo hoy que el Poder Judicial "tiene que escuchar" los reclamos de la sociedad, "transformarse" y, en coincidencia con el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quien -dijo- "está investigado por integrar una banda".

Al participar del acto en el que se anunció la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad, el ministro hizo referencia también a los casos de femicidios en los que hubo omisiones e inacciones por parte de funcionarios judiciales o de organismos de seguridad.

"Tenemos que seguir ganando la calle, es el lugar donde podemos coordinar el reclamo con las políticas públicas, el reclamo con la implementación de las reformas estructurales en el Poder Judicial", señaló. En ese sentido, recordó que hay "muchísimos casos en los que algún actor del Poder Judicial o de Seguridad tienen responsabilidad directa con los femicidios".

De Pedro citó como ejemplo a Liliana Beatriz Stefanatto, una mujer que había denunciado a Ignacio Emilio Aldeco y había conseguido que una fiscal indicara la detención del hombre, pero la medida fue rechazada por la jueza del caso, dejando en libertad al agresor que luego perpetró el femicidio. "Me parece que hay que mirar los hechos, recordar los nombres, hacer una reflexión sobre qué significa transformar un hecho tan injusto que sucede en la sociedad, para convertirlo en una política de Estado. El Poder Judicial tiene que escuchar que llegó la hora: o se transforma o se va", aseveró.

De Pedro dijo que hay un reclamo para conseguir una Justicia con más "participación" e "igualdad". "Retomando el discurso del Presidente, entendemos que parte de los femicidios tienen antecedentes en el Poder Judicial. Necesitamos que el Poder Judicial comprenda el flagelo y atienda a las víctimas", dijo.

Aclaró que la situación de la Justicia es "muy diversa" pero que algunos casos son muy "obvios", como el de Stornelli, "que está investigado por participar de una banda que pedía plata, que investigaba a familias y familiares".

"Me parece que la sociedad conoce muy bien el accionar del Poder Judicial y eso es de lo que habla nuestro Presidente", añadió.

En diálogo con la prensa acreditada en Casa de Gobierno, De Pedro también se refirió a la investigación que se impulsará por el préstamo del Fondo Monetario Internacional durante la administración de Mauricio Macri.

“La pandemia al único que benefició fue a Macri porque ocultó el desastre que dejó en su gestión de cuatro años. Uno de los desastres de Macri y su gabinete económico fue endeudar a la Argentina en más de 100 mil millones de dólares y esa plata no está, no está en obras, no está en rutas, no está en fábricas, no la tienen los comerciantes”, evaluó.

El funcionario nacional dijo que el Gobierno de Cambiemos, “además de vaciar el bolsillo de los argentinos con el aumento de la luz, del gas”, endeudó a “todos los argentinos y argentinas con algunos bonos por 100 años y en más de 100 mil millones de dólares”.

“A mí me toca recorrer todas las provincias argentinas donde hay obras que tienen que ver con la inversión necesaria para la producción, que cuestan 100 millones de dólares, 40 millones de dólares. Tenés puertos que cuestan 20 millones de dólares que no están hechos y no los hizo Macri, y hoy debemos 100 mil millones de dólares que se fueron en la especulación financiera y en los negocios que la Justicia tendrá que investigar", concluyó.