Descontrol y clausura en La Plata Soho: desborde de gente, ruidos molestos, luminarias destrozadas

Vecinos del barrio céntrico conocido como La Plata Soho manifestaron su indignación por ruidos molestos y aglomeración de gente alrededor de un local de comidas de 4 y 53 inaugurado en la noche del sábado.

"Se escucharon ruidos hasta la madrugada y había cualquier cantidad de gente. Fue un descontrol, la música a todo volumen. Vino Control Urbano pero todo siguió funcionando. Encima los reflectores, que iluminaban a todos los vecinos del barrio", describieron.

"La verdad que lo que ocurrió es una vergüenza, hasta arrancaron una columna del alumbrado público desde la base. Y la mugre que quedó en la calle... ", describió un damnificado.

No obstante no fue ese el único artefacto dañado en la cuadra, ya que vecinos reportaron que otra luminaria fue violentada a mitad de cuadra y no se fue a pique sólo porque quedó sostenida por un árbol.

Asimismo los frentistas insistieron por la acumulación de bolsas y botellas de cervezas sobre la rambla de ese elegante sector de la ciudad situado entre la Gobernación y el Ministerio de Seguridad.

En tanto, la Municipalidad de La Plata informó que agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano clausuraron anoche un local ubicado en avenida 53 esquina 4, el cual no respetaba con los protocolos sanitarios previstos para evitar situaciones de contagio por el COVID-19 y superar ampliamente la capacidad máxima permitida. Tampoco se encontraba habilitado.

Ante las denuncias recibidas al 147 de Atención al Vecino, agentes municipales de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y la Guardia Urbana de Prevención, clausuraron la cervecería “Otilia” en donde había más de 250 personas, superando ampliamente la capacidad máxima permitida.

Según se precisó, el operativo fue llevado adelante cuando agentes verificaron que el lugar se encontraba sin la correspondiente habilitación para abrir sus puertas, al mismo tiempo que no cumplían con las medidas de prevención dispuestas para evitar situaciones de contagio en el marco de la pandemia por el COVID-19.

“Buscamos trabajar activamente, atendiendo no sólo las denuncias vecinales que llegan a través del 147, sino con operativos de control que incluye recorridos por bares y cervecerías para verificar que se cumpla con el aforo y el horario de cierre dispuesto”, precisó el secretario del área, Darío Ganduglia.

Durante las acciones desplegadas esta madrugada también se clausuró el boliche “La Reina”, ubicado en Camino Centenario y calle 511, por superar la capacidad máxima permitida.

“Nos genera preocupación que se desarrollen eventos en donde no se respeten los protocolo de cuidados en el marco de la pandemia de COVID-19”, subrayó Ganduglia, al tiempo que agregó que “debemos seguir cuidándonos para evitar un crecimiento de los contagios, ya que todavía estamos en pandemia”.

En ese marco, desde la comuna instan a los vecinos a denunciar sobre eventos clandestinos multitudinarios que se organicen en la ciudad, llamando al 0800 - 999 - 5959 o al 147 de Atención al Vecino.imprudente