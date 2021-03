¿Mito o realidad? Barilli volvió a hablar de su relación con Cristina Pérez

Rodolfo Barili fue uno de los invitados al programa PH este fin de semana y Andy Kusnetzoff no pudo evitar preguntarle por el mito de su relación con la periodista Cristina Pérez. Todos recuerdan aquel 14 de febrero de 2019 cuando ambos salieron a dar su versión sobre un posible remance entre ambos, en una emisión especial por el Día de San Valentín en Telefe Noticias. Pero al final no quedó claro si entre ellos pasó o no pasó algo más que ser buenos compañeros.

“La verdad que por momentos nos conmueve el amor de ustedes, pero de verdad. Cuando nos paran en la calle, cuando nos preguntan ‘¿hay amor?' ¡Claro! Hay amor por lo que hacemos, hay amor por hacerlo juntos, quizás del otro lado no lo ven. Es una vida caminando juntos y es caminada junto a vos. Son casi 17 años, todo un récord, pero el récord es esta cosa de empatía que hace que vos (el público) hables del amor”, había dicho él en la emisión. Y ella agregó: “A nosotros nos hace sentir muy pequeñitos en este momento, toda la ilusión de aquellos que en estos años nos mostraron algo que nosotros no veíamos, pero que nos pasaba todo el tiempo y unieron nuestros nombres, convirtieron a Rodolfo y Cristina en ‘Rostina’ y nos dimos cuenta de que había algo que habíamos construido juntos, que pasaba del otro lado y que generaba esa ilusión de que vos nos ves juntos y querés que siempre estemos juntos”.

En definitiva, muchas palabras lindas pero que no aclararon nada, y esa fue la sensación con la que se quedó la audiencia, poniéndole aún más misterio a esa relación

Lo cierto es que hoy Barili está en pareja con Lara Piro, a quien ya le propuso casamiento pero que no celebrará la boda por el momento porque, tal como confesó, quiere que sea con una gran fiesta.

En la charla fue Pampita, otra invitada al programa, quien preguntó: ¿Está celosa Cristina (Pérez)?”. A lo que el periodista dijo: “No, muy feliz. Nosotros vivimos muy juntos toda la materia porque nuestra burbuja era ella y yo. Estamos solos en un lugar, son cuatro, cinco, seis horas. Nunca tuvimos tanta intimidad de contarnos absolutamente toda la vida. Y de vivir el proceso del miedo, la pandemia, acompañar a la gente”, continuó sobre cómo transitó el noticiero junto a su compañera. “Tener que hacer el noticiero sin respuestas. Nosotros enfrentamos a la gente, a decirle ‘No sabemos la respuesta. Vamos a buscarla juntos’”.

Andy no se quedó atrás y fue por más sobre la química entre ambos que traspasó la pantalla. “Es muy loco porque eso terminó con la fantasía de que había una historia entre vos y Cristina. Y en un momento era divertido, quedaba ahí, hasta que lo aclararon”, precisó Kusnetzoff.

Fue en ese momento que Barili admitió que aunque ellos ya lo habían desmentido, hubo quienes se lo siguieron preguntando en complicidad. “Nunca lo contaron, ¿pero pasó...?”, le preguntaban. “No”, volvió a asegurar el conductor. “Es muy simpático eso de creer y desear que dos personas puedan estar juntas”, terminó diciendo el periodista, dejando en claro que todo se trató de un mito y nada de realidad.