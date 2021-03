Daniel Aráoz: “El arte debe aportar conciencia sobre las cosas”

“La película no es un entretenimiento: es un acto de conciencia. Y creo que el arte tiene que ver con eso”, lanza al otro lado del teléfono Daniel Aráoz sobre “La noche más larga”, filme de Moroco Colman que retrata la historia del violador serial con más violaciones de la historia Argentina, que atacó a lo largo de 19 años a casi un centenar de mujeres, casi todas jóvenes raptadas en la vía pública.

Un caso que mantuvo a Córdoba en vilo durante años, hasta que finalmente el clamor popular obligó a medidas profundas en contra del violador. Ese final de historia que lleva alivio llega tarde, muy tarde, en la película de Colman que se estrena el jueves en salas de todo el país, y que muestra durante una hora y media al espectador el aberrante accionar del criminal, encarnado en una impresionante transformación física y energética por Aráoz.

Esa crudeza, ese detalle para la crueldad, impacta, muy lejos de las formas habituales de mostrar violencia y sexualidad en la pantalla, tan ligadas al regodeo. Por eso es que Aráoz advierte que “esto no tiene nada de entretenido”: “Es una película para iluminar la conciencia: lleva luz sobre la oscuridad, muchos se sorprenden de que esto haya pasado, y es un caso que cuestiona la sociedad, los medios, a todos”, afirma, en diálogo con EL DIA.

La luz implacable de Colman ilumina los silencios de la sociedad, la falta de rigor para investigar crímenes sexuales, la vergüenza, el rol sensacionalista de los medios y las complicidades. E ilumina también a su monstruo, el personaje de Aráoz, quien confiesa que fue “muy duro” ser el victimario en escenas de semejante crudeza.

“Cuando empezamos a trabajar con el director (Moroco Colman), él me especificó que no iba a ir a los grises, así que sabíamos que íbamos a dejar todo en el set. Y fue demoledor. Había momentos donde terminábamos de filmar y nos quedábamos todos callados”, relata Aráoz.

El actor de “El hombre de al lado” cuenta que además “grabamos toda la película de noche, en las locaciones reales donde ocurrieron los hechos”, lo cual acrecentaba el pasmo generalizado al recrear el caso. “Es increíble, el monstruo atacaba ahí, en pleno centro”, dice.

“Pero mi trabajo como actor, creo”, afirma, “es poner la energía en el personaje y cuando dicen corte, ya está: eso uno lo tiene claro a través del psicoanálisis y del trabajo interior, un actor tiene que llegar limpio de mente, corazón y cuerpo a trabajar. Es sano, entonces, cuando dicen ‘corte’, cortar con eso”.

Consciente de esto, de todos modos, Aráoz dudó al recibir la oferta de Colman. “Lo consulté con mi familia, con mi compañera (la artista plástica Renata Morini) y con mis hijos, Lola y Pedro”, revela. “Y Renata me dijo: ‘Es necesario hacerla porque es llevar luz sobre la oscuridad. Nos va a ayudar a sanarnos’”.

Así atravesó Aráoz uno de los papeles más “dolorosos” que ha hecho hasta la fecha, muy diferente a lo que se encuentra haciendo ahora como concursante de “MasterChef Celebrity”, un trabajo que más allá del estrés, confiesa, lo tiene “muy divertido”. “La noche más larga” fue la antítesis: un trabajo oscuro para echar luz sobre un caso espeluznante, que “atravesó a todo Córdoba”, y que provocó que “diez años antes de Ni Una Menos, todas las estudiantes y víctimas de esta monstruosidad decidieron salir a la calle”.

La película aterriza, de hecho, en un momento álgido en la batalla contra el patriarcado, con las mujeres en las calles pero los femicidios registrando cifras record. El arte, dice Aráoz, puede aportar en esa batalla. “Siento un gran alivio de mostrar la crueldad del patriarcado, de aquellos hombres que no puedo ni llamarlos hombres que consideran que la mujer es una propiedad privada, que pueden hacer con ella lo que quieren. Me siento orgulloso de poder aportar mi granito de arena en la lucha de mis compañeras”, lanza el actor.

Y ese, opina, “fue el objetivo de la película: la visión del director, que ha generado una gran polémica después del estreno en Córdoba, hace que el tema se discuta. Por eso decía que el director no se quiso quedar en un gris, que esto no generara discusión: el arte debe aportar conciencia sobre las cosas, lo ha hecho durante toda la humanidad”.

ESTRENO EN PANTALLA GRANDE

“La noche más larga” llegó a Córdoba semanas antes de su estreno nacional, pero antes de todo fue el primer estreno mundial argentino en pantalla grande en medio de la pandemia: la sala de cine era el lugar que el director quería para causar el estremecimiento y la discusión posterior que pretende el filme (“por algo el cine existe, es algo muy potente, un evento colectivo”, dice Aráoz) y, terminada hace más de un año, y el primer escenario para hacerlo fue el festival de cine de Oldenburg, en la lejana Alemania.

En medio de la pandemia, el año pasado, el equipo, con Aráoz incluido, pudo viajar gracias a la cancillería alemana y gestiones de la reconocida actriz Deborah Kara Unger. Aráoz se terminaría llevando el Premio Seymour Cassel por su actuación.

“Lo que transmitimos desde ahí”, comenta Aráoz, “fue que el cine está vivo. Según los científicos, no ha habido casos de COVID en los cines… Entonces, uno no podía entender cómo no se abrían los cines: y el cine es necesario, es alimento para el alma”. A esta conclusión llegaron antes en Córdoba que en el resto del país, motivo por el cual hace casi un mes “La noche más larga” se estrenó allí, llevando más de 15 mil espectadores.

Lo cierto es que aunque ahora tiene proyectos para volver a filmar mientras trabaja en bloques cómicos para Radio Nacional con su hijo Pedro, el viaje a Alemania fue el único escape del confinamiento para Aráoz: “Alemania fueron diez días que salí de mi casa después de diez meses, en los que había salido una sola vez para hacer un streaming con El Roly Serrano, Coco Sily y el Puma Goity: yo estuve diez meses encerrado, y salíamos para ir al supermercado, nada más. Me considero un privilegiado, porque por haber administrado bien el dinero con Renata, pudimos vivir de nuestros ahorros. Pero sin lugar a dudas es algo muy duro, es una realidad que ha cambiado la historia del mundo”, cuenta.

“Creo que es un momento que merece que cambiemos nuestra forma de pensar respecto a muchas cosas: creo que la Pachamama y Papaíto Dios esperan ese cambio de parte nuestra”

De todos modos, Aráoz confía en que el arte, “de a poco, se vaya recuperando”, aunque avisa que “hay que tener mucho respeto con la pandemia, cumplir con todos los protocolos, seguir teniendo cuidado… Uno ya ve las noticias en el mundo”.

Y opina: “No es que es algo que nos pasa solo a nosotros, es algo que ha venido a cuestionar a este mundo, un mundo armamentista, de guerras, de discusiones interminables, de un poder absoluto: la Pachamama, con un estornudo, a tirado abajo a Goliat, a ese mundo”.

“Pero está claro”, cierra Aráoz, “que el mundo ha ido para otro lado, no ha tenido en cuenta la relación con la Madre Tierra y el Padre Cielo… Esto ha venido a cuestionar cuál es nuestra posición en el mundo, creo que es un momento que merece que cambiemos nuestra forma de pensar respecto a muchas cosas: creo que la Pachamama y Papaíto Dios esperan ese cambio de parte nuestra”.