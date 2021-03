La bronca de Russo en noventa segundos: "pecamos de ingenuos"

El encuentro con los periodistas de Miguel Russo después de la caída de Boca ante Talleres fue fugaz pero alcanzó para que el DT demostrara todo su malestar con respecto a la actuación de su equipo.

"Lo que más me preocupa es que no podemos mantener los niveles", tiró el entrenador en el escaso minuto y medio que estuvo en la sala de conferencias xeneize y añadió: "El rival se encontró con un gol pronto, luego hizo su juego con espacios. Nosotros nunca encontramos el ritmo de partido, que eso se logra con la pelota. No se puede jugar bien si no tenés la pelota", fue la queja de Russo.

Pero hubo más reproches del DT: "Debemos ser inteligentes. Con todo lo que nos costó empatar a los 41′, tenés que ir a buscarlo pero de forma ordenada. No desesperarte y pecamos de ingenuos los últimos minutos".

Durante ese minuto y medio que duró la conferencia de prensa, Russo no recibió consultas acerca del grave incidente entre Carlos Izquierdoz y Frank Fabra, quien le metió una cachetada durante el primer tiempo, ni tampoco se refirió a la llamativa ausencia de la lista de concentrados de Ramón Wanchope Ábila, quien lleva un tiempo recuperado de la lesión y lo volvió a ver desde la platea.