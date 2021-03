Una víctima de abuso, se volcó a las redes sociales

A través de las redes sociales, una joven de Berisso denunció haber sido abusada por un primo. También realizó una presentación ante la Justicia.

“Mi nombre es… tengo 17 años y quiero hacer público que fui abusada por mi primo paterno, de 35 años”, posteó la víctima en un relato estremecedor.

Después contó las consecuencias que le deparó tan aberrante situación: “A raíz de que fui abusada por este degenerado, sufro de anorexia nerviosa, pero con ayuda psicológica puedo hacer público esto, que hasta el día de hoy me amenaza y me hostiga”.

“Quiero que me deje en paz. No puedo salir sola a la calle, no tengo una vida tranquila como cualquier otra chica de 17 años. Me sigue, me llama por teléfono de números privados, toda la familia lo cubre. Ya no sé qué hacer. Quiero que sepa todo Berisso que esta persona es un degenerado y ya me cansé de esconderme y de no tener vida por este hijo de p… que me abusó de los 12 años hasta los 14 ay hasta el día de hoy me sigue molestando”, señaló.

“Estoy encerrada con botón antipánico. Pido justicia”, concluyó.