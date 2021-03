Ofelia Fernández: "No me siento cómoda en el Frente de Todos"

La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández (19) confesó que "no se siente cómoda" dentro del gobierno de Alberto Fernández por el lugar que ocupa dentro de la coalición oficialista. "No me siento muy cómoda" dijo cuando le consultaron sobre su rol dentro de la coalición que llevó a Alberto Fernández al poder. "No lo estoy, pero sabía que no iba a estarlo", agregó.

¿Las razones? "Sé que aún no se dan las condiciones de fuerza para sacar adelante una agenda ambientalista y popular, con reconocimiento de los trabajadores de la tierra y los cartoneros, con una reforma judicial feminista y un sistema integral de cuidados. Asumo las decepciones", admitió Fernández, aún cuando ciertos puntos de la agenda presidencial, como la legalización del aborto o el impuesto sobre las grandes riquezas le fueron medidas de caracter "satisfactorio".

Fernández también habló del malestar que le producen las redes sociales y los ataques que recibe. "Voy a un restaurante, cualquier bodegón aleatorio; me sacan una foto y la cuelgan en Twitter diciendo que estoy en el restaurante más caro de Argentina. Twitter me gusta, podría ser mi red favorita porque ofrece una buena síntesis de lo cotidiano, pero cada vez que lo abro leo cosas horrorosas sobre mí. Sé que esto ocurre por mi edad, por mi carácter y por mi proyecto político", sostuvo la legisladora.