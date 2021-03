En un año la carne subió 73% y advierten que no paran de “retocar” las pizarras

En la semana, el Mercado de Liniers tuvo muy poco ingreso de animales y registró cotizaciones récord con promedios de $ 185 para novillitos y vaquillonas y máximos de $195,5 pesos. En las carnicerías el “síntoma” fue inmediato con retoques de precios que, en los últimos 7 días, rondaron los $70 por kilo. Sin embargo, los distribuidores advirtieron que, de permanecer tan baja la oferta de vacunos, los precios pueden subir hasta $100 por kilo a partir del lunes.

Carlos Marchán, al frente de una carnicería de avenida 60, reconoció que el exiguo ingreso vacuno en el Mercado de Liniers hizo que los precios se fueran a las nubes, pero no cree que el traslado al consumidor llegue a los $100 por kilo.

“Hoy –por ayer- ya retocaron los precios, se hace muy difícil todo lo que está pasando, informan aumentos por la mañana y hay días que también lo hacen por la tarde. Yo estoy tratando de no tocar los precios, esperemos a ver qué pasa la semana que viene”, sostuvo Marchán.

Luis, al frente de otra carnicería de la zona de Plaza Malvinas, contó que la semana pasada el kilo de carne de res pasó de $340 a $370 y que cuando eso ocurre él debe aplicarle a los cortes aumentos que rondan los $50. “Ya me avisaron que el lunes aumenta todo otros $40, así que no me extrañaría que en pocos días en el mostrador la carne suba unos $70 el kilo”, dijo con resignación.

La suba constante de precios también se tradujo últimamente en cambio de hábitos. Sus clientes se vuelcan ahora hacia los cortes más económicos como la paleta - $580 el kg-, el rosbif - $550- o la carne picada – común a $430, especial a $550 el kg-. En esa carnicería el peceto está a $740; el asado a $620; nalga $680; el lomo a $780; bola de lomo a $630 y al mismo precio la cuadrada. El pollo se vende a $190 el kilo.

Desde el sector cárnico se aseguró que hubo una suba sostenida en los costos de producción, sumado a una caída de la faena y a una mayor capacidad ociosa de estas plantas, en relación al año pasado. Todos factores que incidieron en el precio que paga el consumidor.

Carlos Riusech, CEO de un frigorífico de la Ciudad con participación en la venta en supermercados e industrias procesadoras, señaló que hubo aumento sobre alguna categoría puntual del consumo como las vaquillonas y novillitos livianos y agregó que la mercadería de exportación, como son las vacas y novillos pesados, bajaron de precio.

En ese contexto el empresario sostuvo: “No vemos mucho lugar para nuevos aumentos en el precio del consumidor”.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna dio a conocer su informe de febrero vinculado a los precios de la carne, se determinó que en el último año creció poco más del 73 por ciento. El trabajo de campo fue realizado durante la primera y la segunda quincena de febrero último.

Se estudió los precios de 80 carnicerías de Capital y GBA, que fueron relevadas telefónicamente. El seguimiento de los precios en supermercados se hizo provisoriamente siguiendo el canal de venta on-line más 15 puntos de venta relevados de forma presencial.

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, subas leves, del (+1,1 por ciento), en febrero de 2021 con respecto al mes de enero. Con respecto a los valores de febrero de 2020, los precios promedio de la carne vacuna del segundo mes del corriente año se ubican un (+73,1 por ciento) por encima.

El precio del pollo fresco mostró precios con alzas significativas, con una variación del (+5,7 por ciento) en el mes de febrero de 2021 con respecto a enero. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con subas moderadas en el mismo periodo, avanzando un (+1,7 por ciento) con relación al mes anterior. Con respecto a los valores de febrero de 2020, el pollo incrementó su precio en un (+64,0 por ciento) y el cerdo un (+55,2 por ciento).

Los precios de la carne vacuna tuvieron incrementos leves, del (+0,4 por ciento), en febrero de 2021, con respecto a enero, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas leves, que resultaron del (+0,8 por ciento); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron alzas moderadas, que resultaron de un (+2,1 por ciento).

Con relación al mes anterior, la carne de novillitos mostró precios con alzas leves, del (+0,7 por ciento); la carne de novillos mostró valores que presentaron subas significativas, (+4,8 por ciento); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron valores con una leve tendencia alcista, que resultó de un (+0,6 por ciento), con respecto a enero de 2021.

El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró pequeñas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron subas leves de los precios en la Capital Federal y en la zona norte del Gran Buenos Aires; mientras que en la zona oeste del GBA las subas resultaron leves a moderadas; y las subas que se registraron resultaron moderadas a significativas en la zona sur del GBA.

Durante el último mes de febrero, los precios mostraron subas leves, del (+1,2 por ciento), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con caídas leves, del (-1,2 por ciento).

El precio promedio de la carne vacuna, medido vía telefónica en 80 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, más el canal online de las grandes cadenas de supermercados y 15 puntos de venta presenciales, registró en febrero de 2021, una variación de (+1,1 por ciento) con relación al mes anterior y de (+73,1 por ciento) con respecto al mes de febrero de 2020.